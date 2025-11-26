ESK tarafından yapılan yazılı açıklamada, piyasadaki olası dalgalanmaların yakından izlendiği belirtilerek, arz güvenliğini sağlamak amacıyla operasyonel hazırlıkların tamamlandığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kurumumuz, piyasada meydana gelebilecek spekülatif fiyat hareketlerinin önüne geçmek için tüm tedbirleri almaktadır. Yıl sonu, Ramazan ayı öncesi ve Ramazan ayı boyunca tüm tedarik planlamalarımız tamamlanmış olup, arz güvenliği için gerekli operasyonel hazırlıklar yapılmıştır."

ESK, elde edilen karkas etlerin ESK marketlerine, PERDER üyesi marketlere, Tarım Kredi Kooperatif marketlerine, yemek firmalarına ve et sanayicilerine ulaştırılmaya devam edeceğini açıkladı. Kurum, üreticiden tüketiciye kadar tüm paydaşların mağduriyet yaşamaması ve et piyasasındaki istikrarlı yapının korunması için regülasyon faaliyetlerini kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.

Bu adımlar, tüketicilerin fiyat dalgalanmalarından etkilenmemesi ve et piyasasında şeffaf, dengeli bir ortamın sağlanması amacıyla atılmış önemli bir önlem olarak değerlendiriliyor.