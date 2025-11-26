Ziyaret kapsamında Bursa Fahri Konsolosu Bilal Tutuş adına oluşturulan Hatıra Ormanı için fidan dikildi. Etkinlik, Bursa’da yaşayan Kırgız vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Başkonsolos Toktobekov: "Görüşmelerimiz Verimli ve Olumlu Geçti"

Başkent temasları kapsamında Toktobekov, Bursa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile bir araya geldi. Toktobekov, temaslarını değerlendirirken şunları ifade etti:

“Bursa’da son derece sıcak bir misafirperverlik gördük. Görüştüğümüz konular beklediğimiz gibi çok güzel ve yapıcı geçti. Ekonomik hacmimizi artırmanın yanı sıra kültür, spor ve sağlık alanlarında ilişkilerimizi ileriye taşıma imkanlarını kapsamlı şekilde değerlendirdik. Fidan dikimi etkinliğimiz, iki ülkenin dostluğunun sembolüdür.”

Fahri Konsolos Tutuş: "İlişkilerimizi Daha İleriye Taşımakta Kararlıyız"

Bursa Fahri Konsolosu Bilal Tutuş, ziyareti iki ülke ilişkileri açısından stratejik olarak değerlendirdi. Tutuş, Bursa’nın Kırgızistan’la uzun yıllara dayalı köklü ilişkisine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Amacımız, ilişkilerimizi sadece diplomatik zeminde değil, iş dünyası nezdinde de güçlendirmekti. Ekonomik hacmin artırılması, B2B programları ve zirve planlamaları üzerinde yoğunlaştık.”

Ayrıca yaklaşan seçimler için Bursa’da konsoloslukta bir sandık kurulacağını belirten Tutuş, yerel yönetimlerin destekleri için teşekkür etti.

Hatıra Ormanı: İki Ülkenin Ebedi Dostluğunun Sembolü

Ziyaretin en anlamlı anı, Hatıra Ormanı için gerçekleştirilen fidan dikim töreniydi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgız Cumhurbaşkanı Sadır Caparov adına birer fidan dikildi. Bilal Tutuş, etkinliği şöyle açıkladı:

“Bu fidanlar, Kırgızistan ile aramızdaki bağın ve bağlılığın köklü bir simgesidir. İlişkilerimiz her geçen gün artsın, sağlam bir zemine otursun ve meyveye dönüşsün istiyoruz.”

Başkonsolos Toktobekov da fidanların büyümesi ile iki ülke dostluğunun derinleşmesini sembolize ettiğini vurguladı: