TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, yaptığı açıklamada konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı;

“ Aracı ve stokçuların fırsatçılık yaparak gıda ürünlerinin birçoğunda fiyat artışları yaptığı artık bilinen bir gerçektir. Diğer taraftan et fiyatlarındaki artışlar daha fazla gündeme getirilmekte bu da aracı ve stokçuların işine gelmektedir. Ancak aracıların ve stokçuların bu tutumları devam ettiği sürece hiç bir tüketici kasapların kapısını çalıp 1 kg et ver diyemeyecek ve günde 1 ton et satan kasap 100 kilograma kadar düşecektir Bu duruma düşmeden tüm kesimleri sorumluk bilinciyle davranmaya davet ediyorum. Aksi halde hem üretici hem de kasaplar birlikte zarar görecektir. Ayrıca kırmızı etteki fiyat artışı ile ilgili basında çıkan spekülatif amaçlı haberler aracı ve stokçuların iştahını kabartırken bu durum başta üreticilerimize olmak üzere kasaplara ve tüketicilere de zarar vermektedir. Bu da hem üretimin hem de tüketimin düşmesine sebep olabilecektir. Dolayısıyla kırmızı etteki fiyat artışına yönelik spekülatif haberlere fazla itibar edilmemesi gerekmektedir. Bu haberler kazanç peşinde koşan bazı kesimler tarafından çıkarılmakta ama bunun zararını yetiştiricimiz ve tüketicimiz görmektedir. Dolayısıyla tüketicilerimiz eti en uygun fiyatla satan market ve kasapları tercih etmelidir. Kuzu doğumlarının olduğu her geçiş döneminde geçici olarak fiyat artışları olabilmekte bu da yüzde 10 ‘u geçmemektedir. Stoklarda yeteri kadar hayvanımız vardır. Ancak stok yapan fırsatçılar zam geliyor algısını oluşturarak fiyatları yükseltme çabası içerisindedir. Bu çabaların bir sonucu da ithalat lobisine hizmet edilmesidir. Dönemsel olarak artış olan fiyatların önümüzdeki aylarda daha fazla artmasından ziyade düşmesini bekliyoruz. “