9-12 Nisan 2025 tarihleri arasında Fuar İzmir’de gerçekleşecek etkinlik, bu yıl da sektör profesyonellerini ve tasarım dünyasını bir araya getirecek. Fuar kapsamında düzenlenen 7. Uluslararası Değişik Doğal Taş Tasarım Yarışması ise genç yetenekleri sektörle buluşturarak, doğal taş ihracatının tasarım ve mimariyle desteklenmesini hedefliyor.

Bu yıl ‘mobilya’ temalı düzenlenen yarışmaya, tasarım bölümü öğrencileri doğal taş kullanarak hayata geçirdikleri 892 proje ile başvurdu. Jüri değerlendirmesi sonucunda finale kalan 25 tasarım, sektörün önde gelen firmaları tarafından üretilecek.

Genç Tasarımcılara Büyük Destek

Tasarımları gerçek ürünlere dönüşen öğrenciler, bu fırsat sayesinde hem profesyonel sektör ile tanışma hem de kariyerlerine yön verme imkanı buluyor. Selçuk Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Sudenaz Rabia Yılmaz, klasik kitaplıklardan farklı olarak sahibinin bilgilerini taze tutan bir kitaplık tasarlayarak yarışmaya katıldığını belirtti. Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık bölümü dördüncü sınıf öğrencileri Duygu Ceren Köşüş ve Bahar Özcan ise tasarımlarının Marble İzmir Fuarı’nda sergileneceği için büyük heyecan duyduklarını ifade etti.

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi Sıla Çelik ise, tasarımlarının gerçeğe dönüşmesini büyük bir motivasyon kaynağı olarak gördüğünü belirterek, yarışmanın en önemli kazançlarından birinin de yeni iş bağlantıları oluşturmak olduğunu söyledi.

Uluslararası Katılım ve Ödüller

Bu yıl, yurt dışından gelen başvurular sayesinde uluslararası boyut kazanan yarışma, 12 farklı ülkeden 66 üniversitenin 892 öğrencisinin katılımıyla gerçekleşti. Akademisyenlerden, tasarımcılardan ve sektör profesyonellerinden oluşan jüri, başvurular arasından 33 projeyi ön elemeye seçti ve bu projelerden 25’i üretime hak kazandı.

Toplamda 600 bin TL nakdi ödülün dağıtılacağı yarışmada, kazananlar 9 Nisan’daki Marble İzmir Fuarı çerçevesinde düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak. Ayrıca, tasarım tescili, yurt dışı fuar katılım imkanı, staj olanakları ve en fazla başvuru yapan üniversiteye özel olarak 3D yazıcı gibi ek ödüller de verilecek.

Sektörün Desteğiyle Gerçeğe Dönüşen Tasarımlar

Marble İzmir 2025 kapsamında gerçekleşen tasarımcı-firma bıluşmasında, genç yetenekler önde gelen 17 üretici firmaya projelerini sunma fırsatı buldu. Seçilen 25 tasarım, Alimoğlu Afyon, Ege Anti Mermer, Çizgi Mermer, Goldmer, Gürmas Gürel ve Kar Maden gibi sektörün önde gelen firmaları tarafından üretilecek.

30. Marble İzmir Fuarı, bu yıl da doğal taş endüstrisinin geleceğini şekillendiren tasarımların ve yeniliklerin buluşma noktalarından biri olacak. Genç tasarımcılar için büyük bir fırsat sunan bu organizasyon, sektörün inovasyon ve tasarımla büyüyen yapısını gözler önüne seriyor.