Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından hazırlanan raporların, yalnızca talepte bulunan adli mercilere iletildiği ve bu sürecin Bakanlık yönetimi tarafından bilinmesinin veya müdahale edilmesinin mümkün olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, “MASAK tarafından hazırlanan raporlar, MASAK Başkanlığı dışında hiçbir makamın bilgisine veya onayına sunulmadan, doğrudan talepte bulunan adli mercilere iletilmektedir. Bu süreci Bakanlık yönetim mercilerinin önceden bilmesi ya da herhangi bir şekilde müdahil olması söz konusu değildir” ifadelerine yer verildi.

Bakanlık ayrıca, Özgür Özel’in Bakan Mehmet Şimşek’e yönelik ithamlarının ve kullanılan ifadelerin kabul edilemez olduğunu belirterek, “Bu tür açıklamalar devlet adabı ve siyaset ahlakı ile bağdaşmamaktadır” dedi.

Söz konusu açıklama, siyasette tansiyonun yükseldiği bir dönemde gelirken, hükümet cephesinden de tepkilere neden oldu. Özgür Özel’in iddiaları ve Bakanlığın yanıtı, önümüzdeki günlerde siyasi gündemin önemli başlıklarından biri olmaya devam edecek.