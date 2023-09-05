Hafta sonu yaşanan sağanak yağış sonrasında su baskınları özellikle sanayi sitelerindeki esnafı mağdur etmişti. Milyonluk zarar sonrasında kanalizasyon sorunu nedeniyle esnaf Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (ESKİ) tepki göstermişti. Öte yandan ESTİM ve Teksan yakınlarındaki yollarda yaşanan su birikintileri basın mensupları tarafından görüntülenmiş, çevredeki esnaf ve vatandaşların tepkisi dile getirilmişti. Basın organları tarafından sanayilerin haricinde giriş yolları ve ana caddelerdeki su birikintileri paylaşılmasını dikkate almayan ESKİ, yaptığı yazılı açıklamada sanayi sitelerinin alt yapısının yetersiz olduğunu belirtti.

ESKİ Genel Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Şehrimizde hafta sonu kısa süreli etkili olan yağışlar sonrası 4 Eylül Pazartesi günü bazı basın yayın organlarında şehrimizdeki sanayi sitelerinde altyapı eksikliğinden kaynaklı su baskınlarının yaşandığına dair haberler çıkmış, çeşitli sosyal medya paylaşımları yapılmıştır. ESKİ Genel Müdürlüğü olarak konu ile ilgili gerek hemşehrilerimizi, gerek sanayi sitelerinde faaliyet gösteren esnafımızı, gerek de kurumların sorumlulukları hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan sorumlu oda ve yöneticilerini bilgilendirmek istiyoruz. Öncelikle şu gerçek herkes tarafından bilinmelidir ki; Organize Sanayi Bölgemiz başta olmak üzere sanayi sitelerinin olduğu bölgelerdeki alt yapı hizmetlerinden kurumumuz sorumlu değildir. Teksan, Emko, ESTİM ve Oto Galericiler Oto Center bölgelerinde yaşanan sorunların sebebi kısa süreli sağanak yağışların 71 Evler, 75. Yıl, Sultandere ve Gülpınar Mahallelerimizi de içine alan bölgede etkili olması ve bu havzadaki yağmur sularının dere yatakları ile bu bölgelere taşınmasından kaynaklanmaktadır. Sanayi sitelerinin kendi sorumluluğunda bulunan alt yapılarının yetersiz olması sebebiyle de baskınlar yaşanmaktadır. Bölgede baskınlara sebep olan dere yataklarının ıslah edilmesi ve havzalarda biriken suyun kontrol altına alınması ESKİ Genel Müdürlüğü’nün görev ve sorumluluk alanı içerisinde yer almamakta olup, tarafımızca bu havzaya sel kapanı yapılması için ilgili kurumlara resmi yazılar yazılmış ancak bugüne kadar herhangi bir girişimde bulunulmamıştır.” denildi.



“Yapılması gereken çalışmaları herkes biliyor yıllardır”

Öte yandan yağışlar günü esnaf ve sanayicinin şikayetlerinin yıllardır aynı olduğunu ve çözüm üretilmesi gerektiğini ifade eden Sanayi Odası Başkanı Celalaettin Kesikbaş, sosyal medyasından şu ifadelere yer vermişti:

“Eskişehir’de gerçekleşen sağanak yağışlar sanayi sitelerinin olduğu bölgede oluşan su baskınları büyük sorunumuz olmaya başladı. Uzun yıllardır çözüm bekleyen sorunların çözülmesi moral motivasyon ve ekonomik açıdan son derece önemli. Daha düne kadar Teksan, Emko Sanayi siteleri şimdi de Estim ve OtoGalericiler-Otocenter. Altyapı problemlerinin bir an önce çözülmesi sanayicilerimiz ve üretim yapan imalat sektörü için en büyük arzumuz. En acısı da şu ki bu vakaları ve yapılması gerekli çalışmaları herkes biliyor yıllardır.”