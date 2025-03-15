Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada, DHKP/C'nin ihtiyaçlarını karşılamak ve finansal destek sağlamak amacıyla "İhtiyaç Komitesi" (İKOM) adıyla bir yapı oluşturulduğu tespit edildi. Örgüte 2014-2016 yılları arasında finansal destek sağlandığı, başka bir şirket üzerinden fonlandığı ve 2014-2015 yıllarında dört ilçe belediyesi aracılığıyla para aktarıldığı öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında 34 şüpheli gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Manisa Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Melih Morsümbül ve İBB’de müdür olarak görev yapan Kalender Özdemir’in de aralarında bulunduğu 17 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 17 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında incelemelerin sürdüğü ve yeni gelişmelerin yaşanabileceği öğrenildi.