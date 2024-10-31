Dün sabah gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, akşam saatlerinde İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.



Özer'in tutuklanmasının ardından bu sabah da belediyeye kayyım atandığı duyuruldu. İçişleri Bakanlığı Özer'in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un vekalet edeceğini açıkladı.



"ESENYURT'A DÖNECEĞİZ..."

Gelişmeler dikkatle takip edilirken önceki gün eski Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nun yaptığı bir paylaşım kafa karıştırdı. Kadıoğlu'nun operasyon öncesinde "Belediye Başkanlığı dönemimizde ülkemizin birçok köşesine yaptığımız yatırımları yerinde gezip gördük. Ülkemizin bu güzide topraklarından sizlere seslenerek, Esenyurt’a döneceğiz! Takibe devam ediniz..." ifadelerini kullanması dikkatlerden kaçmadı.

Belediye Başkanlığı dönemimizde ülkemizin birçok köşesine yaptığımız yatırımları yerinde gezip gördük.



Ülkemizin bu güzide topraklarından sizlere seslenerek, Esenyurt’a döneceğiz!



Takibe devam ediniz... ✋🏻 pic.twitter.com/z7KM83VyGn — Necmi KADIOĞLU (@NecmiKADIIOGLU) October 28, 2024



ORTALIK KARIŞINCA AÇIKLAMA YAPTI

Bu paylaşım Kadıoğlu'nun belediyeye yönelik operasyondan haberdar olduğu iddialarına neden oldu. Söylentilerin ardından bir paylaşım daha yapan Kadıoğlu, "Sosyal medya platformlarından yaptığım paylaşım belediye başkanlığımız döneminde ülkemizin çeşitli yerlerinde gerçekleştirdiğimiz hizmetlerin hatırlatılmasına yönelik olup, bugün Esenyurt'ta yaşanan olayla hiçbir ilgisi yoktur. Yapılan zorlama ve maksatlı yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.