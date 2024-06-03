Seracılık açısından Erzincan uygun iklim koşulları, pazar avantajı, ucuz iş gücü, sulama suyu potansiyeli ve niteliği, alternatif sürdürülebilir enerji kaynaklarının varlığı gibi nedenlerle önemli avantajlara sahip. Bu anlamda seracılık, Erzincan’da her gün artarak devam ediyor. Genel bir yaklaşımla seracılık mevsim dışı kontrollü bir yetiştiriciliği esas alıp bunu uzun soluklu sürdüren bir anlayış olmakla birlikte; son on yılda hızlı bir artış gösteren ve nisan-mayıs/kasım-aralık aylarını kapsayan yayla seracılığı geleneksel seracılığı farklı bir noktaya taşımış durumda.

Mevsim dışı ürün yetiştirme anlayışı, yüksek kalite, birim alanda verim artışı, yabancı ot sorununa çözüm ve son turfanda yetiştiriciliği ile yüksek gelir gibi hedefler yayla seracılığını kârlı bir konuma getirdi.

Seracılar açısından birim alandan alınan ürün olarak tanımlayabileceğimiz verim oldukça önemli. Tüketici ise ürüne daha çok kalite perspektifinden yaklaşıyor. Erzincan’da emin adımlarla ilerleyen seracılık sektörü, verim açısından oldukça iyi durumda. Tabiri caizse üreticiler seralarının üzerine titriyor. Büyük yatırımlara imza atan seracılar, bir yandan verimi artırmaya diğer yandan pazardaki paylarını artırmak için büyük çaba harcıyorlar. Öyle ki; Erzincan seralarında üretilen ürünler hem iç pazarda hem de bölgesel pazarlarda tercih ediliyor.

Ülkemiz, 48 bin hektarı aşan sera varlığıyla Avrupa’da İspanya’dan sonra ikinci sırada yer alıyor. Toplam sebze üretimimizin hemen hemen yüzde 25’i (7,8 milyon ton) seralardan elde ediliyor. Son yıllarda özellikle jeotermal alanlarda yapılan büyük ölçekli topraksız tarım esaslı modern seralar, daralan yurt dışı pazarlara karşı rekabet şansımızı artırıyor. Buna paralel olarak Erzincan da bölgesinde sera varlığı açısından ikinci sırada bulunuyor ama kısa vadede bölgenin lideri olmaya hazırlanıyor.

Erzincan son yıllarda yapılan yatırımların meyvelerini toplamaya başladı. 600 dekarın üzerindeki sera sektöründe domates ve salatalık başta olmak üzere çeşitli sebzeler yetiştirilerek bölgesel pazarlara sunuluyor. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri bu alanda sürekli seracıların yanında olmaya devam ediyor.