Türkiye’de yaşayan ve Müslüman olmak istediğini belirterek Elazığ İl Müftülüğüne başvuran Ermenistan vatandaşı Bella Ghazaryan için “İhtida Merasimi” düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü İrfan Üstündağ Bella Ghazaryan İslam’ın temel esasları ile ilgili bilgi verdi. Ardından şahitler Ramazan Erkuş ve Cuma Betetin huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Bella Ghazaryan “Berna” ismini aldı. Merasim yapılan dua ile tamamlandı.

İl Müftüsü Üstündağ ise Müslüman olan Berna'yı tebrik ederek "İhtida Belgesi" ile birlikte, Kur'an-ı Kerim ve ilmihal hediye etti.