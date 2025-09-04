18 yaş altı BES sözleşme sayısı Eylül ayı itibarıyla 1,8 milyona yaklaştı. 2022’de sisteme giriş yapanların yaş ortalaması 37 iken, bugün 28 yaşa kadar geldi. Katılım Emeklilik, 18 yaş altı BES’te Erken BES ürünüyle 182 bin katılımcıya ulaştı ve her 10 kişiden birinin tercihi oldu. 0-5 yaş grubunda da en çok tercih edilen beş kurumdan biri olan Katılım Emeklilik, sunduğu faizsiz fon seçenekleri ve yaşa özel avantaj paketleriyle ailelerin tasarruf tercihinde öne çıkıyor.

Cazip fon seçenekleri ve yüzde 30’luk devlet katkısıyla Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), giderek daha fazla insanın tasarruf tercihi haline geliyor. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre yılın ilk sekiz ayında BES sistemine katılanların sayısı yüzde 3,8 artışla 9,9 milyona ulaştı. BES fonlarının büyüklüğü ise yılbaşından bu yana yüzde 40’a yakın, sadece ağustos ayında yüzde 4,5 artış kaydetti ve 1,6 trilyon TL seviyesine çıktı. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “BES sisteminin diğer yatırım araçlarından daha fazla getiri imkânı sunarak hak ettiği ilgiyi çekmeye başladığını...” söyledi ve sistemin büyüme potansiyelinin sürdüğünü sözlerine ekledi.

Katılım Emeklilik’in fon büyüklüğü ise yılın ilk sekiz ayında yüzde 46 oranında artış göstererek 47,8 milyar TL’ye ulaştı. Katılım Emeklilik’in sunduğu geniş ürün portföyü, özellikle faizsiz yatırım tercihi yapan aileler için cazip seçenekler barındırıyor. Katılım Emeklilik’in tamamen faizsiz prensiplere dayalı olarak yönetilen 19 farklı bireysel emeklilik fonu yatırımcılara geniş bir tercih yelpazesi sunuyor. Bu fonlar arasında yer alan Altın Katılım fonu (KEF) ise hem getiri performansıyla hem de yüksek katılımla öne çıkıyor. Aynı zamanda Kıymetli Madenler (KJM) fonu da son dönemin en çok kazandıran fonları arasında yer alıyor.

BES katılımcısı gençleşiyor, çocuklar sisteme katılıyor

Bireysel Emeklilik Sistemi gençler arasında giderek en güçlü tasarruf aracı olarak öne çıkıyor. EGM verilerine göre BES sistemine giriş yaşı ortalaması son yıllarda hızlı bir düşüş gördü. 2019 yılında 38,5 olan sisteme giriş ortalama yaşı 2025 yılı başında 28,4’e kadar geldi. Erken BES uygulamasının yaygınlaşmasıyla bu ortalamanın daha da inmesi öngörülüyor. EGM verilerine göre ağustos ayında 18 yaş altı Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) sözleşme sayısı 1 milyon 788 bine ulaştı. Bu alanda Katılım Emeklilik, 183 bin katılımcı ile toplam pazarın yüzde 10’unu aşan bir pay elde etti. 0-1 yaş grubunda da 15 bin katılımcı ile sektör genelinde en çok tercih edilen ilk beş kurumdan biri oldu.

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, ailelerin çocukları için BES'e daha erken yaşta yatırım yapmaya başlamasını, “geleceğe yönelik artan bir finansal bilinç” olarak değerlendiriyor. Ayhan Sincek, özellikle devlet katkısı gibi avantajların, uzun vadeli tasarrufu teşvik ettiğini ve ailelerin artık "tasarrufa doğumla birlikte başladığını" belirtiyor ve “Bu yaklaşımı, geleceğin finansal güvencesi için atılan önemli bir adım olarak görüyoruz” diyor.

Katılım Emeklilik, Erken BES kapsamında sunduğu yaşa özel avantaj paketleriyle de dikkat çekiyor. Yeni doğanlar için hazırlanan özel pakette annelere ücretsiz psikolojik danışmanlık, oyuncak, mobilya, kıyafet ve kreş gibi alanlarda anlaşmalı markalardan indirim fırsatları sunuluyor. 2-5 yaş grubu çocuklar için ise ücretsiz diş ve göz muayeneleri, oyun terapisi ve danışmanlık hizmetleri yer alıyor. 5-18 yaş arası okul çağındaki çocuklara yönelik paketlerde ise üniversiteye girişte online tercih danışmanlığı, ergenlik destek hizmetleri ve spor salonlarında indirimli kurslar gibi pek çok ayrıcalık bulunuyor.

Eğitimi güvence altına alan sigorta

Yeni eğitim ve öğretim sezonu başlarken, Katılım Emeklilik de sigorta alanında gençlerin eğitimlerini güvence altına alan çözümler sunuyor. Eğitim Güvencesi Katılım Sigortası ve Okul Taksit Katılım Sigortası gibi ürünlerle ani ve beklenmed ik durumlar karşısında çocukların eğitim masraflarını güvence altına alarak ailelerin yanında duruyor. Bu sigortalar sayesinde ebeveynlerin karşılaşabileceği yaşamını yitirme, sakat kalma veya işsizlik gibi talihsiz olaylarda çocukların eğitimine ara vermeden devam etmesi sağlanıyor. Esnek ödeme seçenekleri ve vergi avantajı gibi faydalar sunan bu ürünler, ailelere maddi bir güvence sağlamanın yanı sıra, çocukların gelecek planlarının sekteye uğramasını da engelliyor.

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, bu sigortaların aileler için bir "kalkan" görevi gördüğünü ve çocukların eğitimine yapılan yatırımı koruma altına aldığını belirtiyor. Sincek, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın niteli kli eğitim alabilmesi için elimizden gelen tüm desteği sağlamaya kararlıyız” diyerek, eğitimdeki finansal güvencenin de önemini vurguluyor.