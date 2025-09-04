Yeni dönemde özellikle İstanbul–Bursa hattında hafta içi ve hafta sonu için sabah ve akşam alternatifleri artırılırken, Pendik–Yalova hattında sabah 07:00’den gece 21:00’e kadar sık aralıklarla düzenlenen seferler yolculara büyük kolaylık sağlıyor. Yolcu memnuniyeti gözetilerek daha erişilebilir bir ulaşım ağı kurmaya yönelik yoğun gün ve saatler için eklenen 22:00 seferleri ise geç saatleri tercih edenlere hızlı ve konforlu bir ulaşım imkanı sunuyor. Yalova–Yenikapı hattında gün boyu her iki saatte bir düzenlenen hızlı feribot seferleri ile araçlı seyahat edenlere oldukça avantajlı ve keyifli bir yolculuk vaad ediyor. Kadıköy–Yenikapı–Bandırma hattında da haftanın her günü sabah ve akşam seferleriyle Marmara’nın iki yakası arasında güçlü bir ulaşım hattı sunuluyor. Ayrıca Marmara Adası, Avşa Adası, Çınarcık ve Esenköy gibi yazlık bölgelerle bağlantıyı sağlayan sezonluk seferler Ekim sonuna kadar tatil severlere hizmet vermeye devam edecek. Harem–Sirkeci hattında sabah 06:00’dan akşam 21:00’e kadar iki kıta birbirine 15 dakika gibi kısa bir sürede bağlanırken; körfezi birbirine bağlayan Eskihisar–Topçular hattında ise 24 saat kesintisiz sefer düzenlenmeye devam edilecek.

İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan, yeni tarifenin yolcular için önemli avantajlar sunduğunu belirterek, “Her mevsimde olduğu gibi sonbahar döneminde de yolcularımızın ihtiyaçlarını dikkate alarak seferlerimizi planladık. İş, okul, tatil veya aile ziyareti amaçlı yolculuklarda hızlı, güvenli ve ekonomik ulaşımı sağlamak için sefer sıklığımızı artırarak saatlerde esneklik sağladık. İstanbul’u Marmara’nın önemli noktalarına bağlayan hatlarımızda geniş saat aralıklarıyla trafik stresi yaşatmadan keyifli bir yolculuk hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Çeşitli büyüklük ve tiplerdeki gemilerden oluşan güçlü filomuz sayesinde yolcularımız konforlu, emniyetli ve çevreci bir ulaşım deneyimi yaşıyor” dedi.

İDO’nun 2025 Sonbahar Tarifesi ile yolcular; gün boyunca yapılan sık seferler, hafta sonu yapılacak gece geç saat seferleri ve Eskihisar-Topçular’da yapılan 24 saat kesintisiz arabalı vapur hizmetiyle deniz ulaşımında daha esnek ve konforlu seçeneklere sahip olacak.

Deniz ulaşım hizmetinin yanı sıra, araç kiralama, vize danışmanlık hizmeti, seyahat sağlık sigortası, bilet iptal sigortası, hayvan dostu uygulamaları, sosyal sorumluluk projeleri ile adından söz ettiren İDO, geçen yıl başlattığı Ege Adaları operasyonu bu yıl da tüm hızıyla devam ettiriyor. Ege’nin çeşitli kıyılarından Leros, Samos, Midilli ve Fethiye’ye olan seferlerin Ekim itibariyle sonra ermesi bekleniyor.