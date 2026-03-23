Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, kararın perde arkasını duygusal bir tonda paylaştı.

Operasyonun Durma Noktasına Gelme Nedenleri

Ahmet Eren, fabrikayı açık tutmak için aylarca direndiklerini ancak mevcut ekonomik tablonun buna izin vermediğini belirtti:

Sektörel Çöküş: Eren, tekstil sektörünün genel bir bitiş sürecine girdiğini, sadece kendilerinin değil birçok üreticinin benzer kaderi paylaştığını vurguladı.

Talep Düşüşü: Bünyelerinde bulunan Lacoste, Burberry, Gant ve Nautica gibi dünya devleri için üretim yapmalarına rağmen, perakende satışlardaki ciddi düşüşün üretimi sürdürülemez hale getirdiğini ifade etti.

2 Bin Çalışan İçin Belirsizlik Dönemi

Kapatma kararı sonucunda yaklaşık 2 bin işçi işinden oldu. Ahmet Eren, bu durumun kendisini derinden üzdüğünü şu sözlerle dile getirdi:

"Kapatmamak için 3-4 ay bekledik. Çok ağrıma gidiyor; çünkü işçinizin işine son veriyorsunuz. Nasıl iş bulacaklar, nerede çalışacaklar diye düşünmeden edemiyorum."

Grup genelinde 14 bin kişilik dev bir istihdam gücüne sahip olan Eren Holding, tekstildeki bu küçülmeyle birlikte odağını korumaya çalışsa da, Çorlu’daki kapanış sektördeki yangının ne kadar büyük olduğunun somut bir göstergesi oldu.