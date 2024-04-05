Başkan Akpınar, Ereğli Adliyesinde İlçe Seçim Kurulundan törenle mazbatasını aldı. Başkan Umut Akpınar, mazbatasını aldıktan sonra vatandaşlarla birlikte Ereğli Adliyesinden Ereğli Belediyesine yürüyerek gitti. Başkan Akpınar belediye önünde çalışanlar ve vatandaşlar tarafından çiçeklerle karşılandı. Ereğli halkına teşekkür eden Akpınar, makamına geçerek görevini devraldı. Akpınar, ilçedeki yetkililere, seçim sürecinde sandıklarda görev alan polis ve jandarmaya, tüm görevlilere ve partililere teşekkür etti. Başkan Akpınar, "Ereğli'yi hep birlikte yöneteceğiz" şeklinde konuşarak, "Ereğli'yi tertemiz tutalım. İlk işimiz bu olsun. Tertemiz Ereğli sloganıyla işe başlayalım, gelin hep birlikte farkındalık oluşturalım" dedi.

