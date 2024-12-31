"2025'te Birlik ve Dayanışmamızı Güçlendireceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yıl mesajında, "Millet olarak 2025 yılında birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı inşallah daha da güçlendirecek, birbirimize daha sıkı kenetleneceğiz" ifadelerini kullandı. Geçen yıl boyunca ülkenin ve bölgenin pek çok önemli gelişmeye sahne olduğunu hatırlatan Erdoğan, 2024'te gerçekleştirilen yerel seçimlerin Türk demokrasisinin olgunluğunu bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

"Ekonomideki Zorlukları Da Aşacağız"

Ekonomiye de değinen Erdoğan, 2024’te uygulanmaya başlanan ekonomi programının meyvelerini almaya başladıklarını belirtti. "İstihdamda, ihracatta, üretimde, turizmde, savunma sanayinde önemli başarılara imza attık" diyen Erdoğan, enflasyonun düşüşe geçtiğini ve 2025 yılında refah kaybını telafi edecek politikalara ağırlık vereceklerini ifade etti. Ayrıca, fahiş fiyatlarla mücadelelerinin kararlılıkla süreceğini söyledi.

"Suriye'de Barış ve İstikrar İçin Çalışmalar Sürüyor"

Suriye'deki durumu da değerlendiren Erdoğan, Suriye'de kalıcı barış ve huzur için tüm desteklerini vereceklerini söyledi. Suriye’deki istikrar ortamı sayesinde 13 yıldır vatan hasreti çeken Suriyeli muhacirlerin gönüllü geri dönüşünün kolaylaşacağına inandığını belirtti.

"Filistin İçin Çalışmalarımızı Sürdürdük ve Sürecek"

Filistin konusunda da açıklamalar yapan Erdoğan, Gazze’deki katliamların sona ermesi için yoğun gayret gösterdiklerini ifade etti. 2025 yılında, başkenti Doğu Kudüs olan özgür, egemen ve toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin devletinin kurulması için çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

"Terörsüz Türkiye ve Bölge İçin Kararlı Adımlar"

Terörle mücadeleye değinen Erdoğan, Türkiye’nin terörsüz bir ülke ve terörsüz bir bölge vizyonunu gerçeğe dönüştürmek için kararlı adımlar atacaklarını belirtti. Ayrıca, Suriye sınırındaki diplomatik hamlelerin yanı sıra iç cephede de Türkiye’nin güvenliğini pekiştirecek adımlar atacaklarını söyledi.

"2025'te Yeni Müjdeler Vermeyi Umuyoruz"

Erdoğan son olarak, 2025 yılı için milletimize yeni müjdeler vermeyi ümit ettiğini belirterek, "Rabbim bizleri, aziz milletimize ve Türkiye’ye umut bağlayan mazlumlara mahcup etmesin" temennisinde bulundu. Yeni yılın tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, "Yeni miladi yılınız kutlu olsun, kalın sağlıcakla" diyerek mesajını sonlandırdı.