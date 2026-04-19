Sergen Yalçın: "Mağlubiyetle ayrıldığımız için üzgünüz"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Samsunspor maçından mağlubiyetle ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş deplasmanda oynadığı Samsunspor'a 2-1 yenildi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "İkinci yarı başlangıçta 25 dakikalık bölümde rakip üzerimize geldi. İyi baskı yaptılar ve çok güzel iki de jeneriklik gol attılar. Onun neticesinde doğal olarak oyuncularımızın psikolojisi bozuldu. Neticesinde beklenmedik bir skorla mağlubiyette buradan ayrıldığımız için üzgünüz. Bireysel performanslar ve takım performanslarını değerlendireceğiz. Özellikle ikinci yarıda takım performansı beklediğimiz çok altındaydı, onu söyleyebilirim. Samsunspor, ikinci yarıda daha kontrollü ve daha agresiftiler. Kazanmak adına birçok şeyi yaptılar. Doğruları daha çok yaptılar. Rakip bize göre daha iyiydi ve kazandılar haklı olarak. Onları da tebrik etmek lazım" diye konuştu.

Sebastian Hahn: "25 yıl sonra Beşiktaş’ı yenmek bizi mutlu etti"

Samsunspor Yardımcı Antrenörü Sebastian Hahn, Beşiktaş'ı 25 yıl sonra sahalarında yenmenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Samsunspor’da maç sonu düzenlenen basın toplantısına kırmızı kart cezası olan Teknik Direktör Thorsten Fink yerine Yardımcı Antrenör Sebastian Hahn katıldı. Zor bir mücadeleden 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını dile getiren Hahn, "Beşiktaş’a karşı aldığımız galibiyet sebebiyle çok mutluyuz. Çünkü evimizde 25 yıl aradan sonra galibiyet gelmek bizi mutlu etti. Taraftarımızda galibiyeti bekliyordu. İlk yarı kusursuz bir performans gösterdik diyemem ama ilk yarı bittikten sonra ikinci yarıya iyi enerjiyle başladık. İkinci yarıda iyi bir iş çıkarttık. 2 tane fantastik gol attık. Böyle oynadığımız ilk yarından sonra ikinci yarıya iyi başlamak takımın iyi durumda olduğunu gösteriyor" dedi.

Maçtan dakikalar

7. dakikada Murillo'nun sağdan ortasında iyi yükselen Oh'un kafa vuruşunda top az farkla üsten auta çıktı.

13. dakikada Orkun'un ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cengiz'in şutunda meşin yuvarlak soldan dışarı gitti.

18. dakikada seri çalımlarla ceza sahası ön çizgisine kadar giden Ntcham'ın şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

22. dakikada Tomasson'un soldan penaltı noktasına çevirdiği topla buluşan Ntcham'ın şutunda kaleci Ersin meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

45+2. dakikada topla ceza sahasına giren Agbadou'nun sağ çaprazdan şutunda kaleci Okan son anda opu kornere çeldi.

50. dakikada Ntcham’ın pasında ceza sahası yayı üzerinden Holse’nin gelişine vuruşunda top köşeden ağlara gitti. 1-0

53. dakikada Toure’nin pasıyla buluşan Cengiz Ünder’in çaprazdan kaleye vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

56. dakikada Emre Kılınç’ın pasında Coulibaly’nin ceza sahası yayı üzerinden şutunda top filelerle buluştu. 2-0

63. dakikada Tomasson’un içeri çevirdiği topta seken topa iyi yükselen Holse’nin şutunda kaleci Ersin meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

90+1. dakikada Beşiktaş’ın penaltı kazandığı pozisyonda topun başına geçen Asllani, meşin yuvarlağı ve Okan’ı farklı köşelere gönderdi. 2-1

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Gürcan Hasova, Murat Tuğberk Curbay, Esat Sancaktar

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Joe Mendes dk. 72), Lubo Satka, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Antoine Makoumbou (Yunus Emre Çift dk. 89), Olivier Ntcham (Yalçın Kayan dk. 82), Carlo Holse, Tanguy Coulibaly (Afonso Sousa dk. 82), Emre Kılınç, Marius Mouandilmadji (Cherif Ndiaye dk. 72)

Yedekler: Efe Üstün, Elayis Tavsan, Ali Diabate, Enes Albak, Soner Gönül

Teknik Sorumlu: Sebastian Hahn

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Ammanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Kristjan Asllani, Junior Olaitan, Orkun Kökcü (Milot Rashicadk. 78), Cengiz Ünder (Vaclav Cerny dk. 65), El Bilal Toure (Jota Silva dk. 65), Hyun-Gyu Oh (Mustafa Hekimoğlu dk. 88)

Yedekler: Devis Vasquez, Salih Uçan, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Yasin Özcan

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Holse (dk. 50), Coulibaly (dk. 56) (Samsunspor), (Asllani dk. 90+1 (pen.) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Satka, Makoumbou, Emre Kılınç, Drongelen, Yalçın (Samsunspor), Murillo, Ersin (Beşiktaş)