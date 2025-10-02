Erdoğan, “Gazze’de çocukların açlıktan öldüğü bir ortamda, sivillere yönelik yapılan bu saldırı, İsrail’in insanlığa karşı işlediği suçları gizleme çabasıdır. Sumud Filosu, dünyanın gözleri önünde İsrail’in katliamcı yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur” dedi.

Türkiye’nin, Sumud Filosu’ndaki aktivistlerin ve vatandaşların güvenliği için gerekli tüm tedbirleri aldığını vurgulayan Erdoğan, “Devlet olarak önceliğimiz Gazze’deki kanın durması ve insani yardımların engelsiz şekilde ulaştırılmasıdır. Filistinli kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, konuşmasının devamında, Türkiye’deki siyasi gündeme de değinerek, AK Parti’nin 14 yıllık hizmet sürecini ve teşkilat çalışmalarını anlattı. Ana muhalefet partisinin Meclis’teki tutumunu eleştiren Erdoğan, “CHP, demokratik siyaset yerine yolsuzluk ve usulsüzlüklerle anılmayı sürdürüyor. Ancak biz milletimize hizmet yolunda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Erdoğan, ayrıca Türkiye Yüzyılı reform programına da değinerek, yerel yönetimlerde mali disiplin ve etkin hizmet anlayışını güçlendirecek adımların hayata geçirileceğini belirtti.

Toplantıda teşkilat mensuplarına seslenen Erdoğan, “İşinize odaklanın, kendi gündeminizden kopmayın. Biz bir olarak, beraber olarak, milletimize hizmet yolunda ilerlemeye devam edeceğiz” çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, toplantının hayırlı olmasını dileyerek, "AK Parti’nin millete ve memlekete hizmet sancağını fedakârlık, samimiyet ve sadakatle 81 vilayetimizde ve 973 ilçemizde gururla dalgalandıran tüm kardeşlerime, bu davanın mümtaz neferlerine selam ediyor; emekleri, gayretleri için her birine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Toplantımıza yapacağınız katkılar için şimdiden teşekkür ediyorum" dedi.



"Sumud Flosu'na yönelik haydutluğu lanetliyorum"

Sözlerinin başında Gazze’de çocukların açlıktan öldüğü barbarlığa dikkati çekmek ve Filistinli mazlumlara insani yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na yönelik haydutluğu lanetlediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail yönetiminin uluslararası sularda seyreden sivillere yönelik düzenlediği bu saldırının soykırım kadrosunun Gazze’deki insanlık suçlarını gizlemek için nasıl bir cinnet halinde olduğunu bir kere daha ispat ettiğini kaydetti.



"Türkiye Sumud filosunda tüm umut yolcularının yanındadır"

Erdoğan, soykırımcı Netanyahu hükümetinin bırakın barışı tesis etmeye, böyle bir ihtimalin yeşermesine dahi tahammülünün olmadığının görüldüğünü söyledi. Erdoğan, "Sumud Filosu, Gazze’deki vahşetin ve İsrail’in katliamcı yüzünün bir kez daha tüm dünyada görülmesini sağlamıştır. Türkiye, insanlığın ortak vicdanına tercüman olan Sumud Filosu'ndaki tüm umut yolcularının yanındadır. İlgili birimlerimiz gelişmeleri sahada anbean takip etmekte, aktivistlerin ve vatandaşlarımızın kılına zarar gelmemesi için gerekli tedbirleri almaktadır. Devlet ve millet olarak önceliğimiz Gazze’de akan kanın durması, insani yardımların engelsiz bir şekilde mazlumlara ulaştırılmasıdır" dedi.

Çok zor şartlarda hayat ve haysiyet mücadelesi veren Gazzelileri sahipsiz bırakmayacaklarını, ateşkesin tesisi ve sulhu sükunun hakim olması için tüm güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada öncelikle bir konuyu vuzuha kavuşturmak istiyorum. AK Parti olarak Türkiye’ye hizmet yolunda 14 Ağustos itibarıyla 24’üncü yılımızı hamdolsun tamamladık. Yani sadece AK Parti olarak çeyrek asırlık birikimi, tecrübeyi, müktesebatı temsil ediyoruz. Öte yandan şunu da çok iyi biliyoruz. Partimizin kuruluşu 14 Ağustos 2001 tarihi olsa da biz kökleri itibarıyla, beslendiği kaynakları itibarıyla yüzyıllara sari bir hareketiz. Bu hareketin kökleri Malazgirt’tedir, Söğüt’tedir, Dumlupınar, Sakarya, Çanakkale’dedir" diye konuştu.

Erdoğan, Selçuklu'nun, Osmanlı’nın mirasını, onların ufkunu, birikimini, tecrübesini tevarüs etmiş; dahası bunları cumhuriyetin kazanımlarıyla harmanlamış bir siyasi kadro olduklarını kaydetti.



"Bu yolculukta rotamızı tayin ve tespit eden hep aziz milletimiz olmuştur"

"Biz, aynı zamanda yüzünü geçmişe değil, geleceğe dönen, ilhamını maziden alıp atiye taşıyan bir partiyiz. Böyle bir tasavvur içindeyiz" diyen Erdoğan, "Altını çizerek söylüyorum: Bizim şu birlikteliğimiz tam anlamıyla bir gönül birlikteliğidir, inanç birlikteliğidir, mefkure birlikteliğidir. Biz, her şeyden önce dava ve yol arkadaşlarıyız. Unvanlarımızdan bağımsız olarak şahsım dahil hepimiz bu kutlu davada sadece birer neferiz. Bundan da büyük şeref duyuyoruz. Her birimiz aynı ufka bakıyor, aynı hedefe doğru beraberce yürüyoruz. 24 yıldır değişmeyen bir başka gerçek şudur: Bu yolculukta rotamızı tayin ve tespit eden hep aziz milletimiz olmuştur" açıklamasını yaptı.

Erdoğan, her zaman milletin beklentilerine yönelik hareket ettiklerini belirterek, "Milletimiz nereyi işaret ettiyse yönümüzü oraya döndük. Milletin bizden beklentisi neyse, tüm imkanlarımızla onu gerçekleştirmeye çalıştık. Milletimizle bağımızı, irtibatımızı, gönülden gönüle giden o köprüyü daima sağlam tutmaya gayret ettik. Hepimiz aynı zamanda bu aziz milletin hizmetkarlarıyız. Milletimize hizmet vazifemizi ise bir emanet bilinciyle, bunun da ötesinde bir 'bayrak yarışı' anlayışıyla yerine getiriyoruz" diye konuştu.