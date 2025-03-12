"Bir Ulusun Yeniden Doğuşunun Sembolü"

Erdoğan, 12 Mart 1921 tarihinin sadece bir marşın kabul edilişi olarak değil, aynı zamanda bir ulusun yeniden doğuşunun ve bağımsızlık mücadelesinin sembolü olarak görülmesi gerektiğini belirtti. İstiklal Marşı'nın, milletin vatan sevgisini, bağımsızlık tutkusunu ve milli bilincini en güzel şekilde yansıttığını ifade eden Erdoğan, "Türk milleti olarak, Asım'ın nesli olarak, İstiklal Marşı'nda ortaya konan değerlere her zaman sahip çıkacağız" dedi.

Mehmet Akif Ersoy'un Mirasına Vurgu

Merhum Mehmet Akif Ersoy'un, Türk milletinin duygularını ve özlemlerini şiirleriyle en iyi şekilde yansıttığını ifade eden Erdoğan, onun sıradan bir şair olmadığını, bağımsızlık aşkıyla yanan bir vatansever olduğunu belirtti. "Milletimizin en zorlu zamanlarında kalemiyle bir destan yazan, milletimizin cesaretini artıran ve moral kaynağı olan Mehmet Akif Ersoy, bizlere eşsiz bir miras bırakmıştır" diyen Cumhurbaşkanı, bu mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Bağımsızlık İradesine Vurgu

Erdoğan, mesajının sonunda İstiklal Marşı'nın ruhunu ve Mehmet Akif'in ideallerini yaşatmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "İstiklal Marşı'mızın kabulünün 104' üncü yıl dönümü vesilesiyle, Türk milletinin onurunu ve bağımsızlık mücadelesini en güzel şekilde dile getiren Mehmet Akif Ersoy'u ve vatanımızın hürriyeti için canını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.