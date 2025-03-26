CHP’yi Sokak Siyasetiyle Suçladı

Erdoğan, CHP’nin provokatif eylemleri ve toplumsal huzuru bozma çabalarına karşı uyarılarda bulundu. Muhalefetin, demokratik süreçleri manipüle etmeye çalıştığını belirterek, “Sokakları karıştırarak, insanları birbirine düşürerek siyaset yapanların niyetini biliyoruz” ifadelerini kullandı. Türkiye’de demokrasinin güçlendiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, hukukun dışına çıkan her girişime karşı gereken adımların atılacağını söyledi.

Gençlere Birlik ve Beraberlik Çağrısı

CHP’ye yönelik eleştirilerinin yanı sıra gençlere de önemli mesajlar veren Erdoğan, gençlerin terör örgütlerine ve siyaseti rant aracına çeviren kesimlere karşı uyanık olması gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin ilerlemesi için birlik içinde hareket edilmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı, “Farklılıklarımızı ayrışma sebebi değil, zenginlik olarak görmeliyiz” dedi.

Eğitim ve Yatırımlara Dikkat Çekti

Son 23 yılda gençler için yapılan yatırımlara da değinen Erdoğan, üniversite sayısının 76'dan 208’e çıktığını, burs ve kredi miktarlarının artırıldığını ifade etti. Gençlerin daha iyi koşullarda eğitim alabilmesi için çalıştıklarını belirterek, geleceğe dair umutlu olmaları gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklamaları, yaklaşan yerel seçimler öncesinde CHP ile iktidar arasındaki siyasi gerilimi artırabilecek nitelikte yorumlandı.