"Emek ve Helal Kazanç Bizim Değerlerimizin Temelidir"

Ramazan ayının bereketini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emek ve helal kazanç kavramlarının Türk toplumunun ve tarihinin önemli unsurlarından biri olduğuna dikkat çekti. "Ahi teşkilatları, loncalar ve orta sandıklar, sadece çalışan ve işverenin hakkını korumakla kalmamış, aynı zamanda toplumsal düzenin teminatı olmuştur" diyen Erdoğan, Hz. Muhammed’in (s.a.v) işçinin hakkını zamanında vermeyenlerin ahirette hesap vereceğine dair hadisini hatırlattı.

"Çalışanımızı Enflasyona Ezdirmedik"

Son yıllarda çalışanların ve kamu görevlilerinin haklarına dair devrim niteliğinde adımlar attıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs’ı resmî tatil ilan ettiklerini, sendikal hakları güçlendirdiklerini ve iş sağlığı ile güvenliğini ön planda tutan reformlar yaptıklarını söyledi.

2025 yılı Ocak ayı itibariyle memur maaşlarına enflasyon farkıyla birlikte yüzde 11,54 oranında zam yapıldığını belirten Erdoğan, 2002’de 392 lira olan en düşük memur maaşının bugün 43 bin 726 liraya yükseldiğini vurgulayarak, çalışanları enflasyona ezdirmeme sözü verdiklerini dile getirdi.

Boykot Çağrılarına Sert Tepki

Konuyu gündemdeki boykot çağrılarına getiren Erdoğan, “Sorumsuz boykot çağrılarıyla tüccarın, işçinin, sanayicinin ekmeğiyle oynayan muhteris siyasetçilere prim vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye için çalışan, üreten ve ekonomiye katma değer sağlayan hiçbir kişiyi veya şirketi bu tür çağrıların insafına bırakmayacaklarını belirten Cumhurbaşkanı, "28 Şubat’ta sermayeyi renklere ayıranlar nasıl kaybettiyse, şimdi de medya gruplarını ve şirketleri tehdit edenler aynı akıbeti yaşayacaklar" dedi.

Bayram Tatili 9 Gün

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu çalışanları için Ramazan Bayramı tatilini 9 güne çıkardıklarını duyurdu. "2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günlerini de idari izin kapsamına aldık. Milletimiz için hayırlı olsun" ifadelerini kullanan Erdoğan, Ramazan Bayramı’nın birlik ve beraberliğimize katkı sağlamasını temenni etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen iftar programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın misafirlere iyi dileklerini sunması ve Kadir Gecesi ile Ramazan Bayramı’nı kutlamasıyla sona erdi.