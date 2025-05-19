106 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Milli Mücadele’yi başlattığını hatırlatan Erdoğan, bu tarihi günün Türk milletinin bağımsızlık yolunda attığı en önemli adımlardan biri olduğunun altını çizdi. Mesajında, “19 Mayıs, ecdadımızın inançla, azimle ve kararlılıkla başlattığı bağımsızlık mücadelesinin simgesidir” ifadesine yer veren Cumhurbaşkanı, gençliğe yönelik umut dolu sözleriyle dikkat çekti.

Erdoğan, Türk gençliğini yalnızca yarının liderleri değil, bugünün değişim ve dönüşümünün taşıyıcı gücü olarak gördüğünü belirterek, “Türk gençliğinin enerjisi, azmi ve vizyonuyla ‘Türkiye Yüzyılı’na damgasını vuracağına yürekten inanıyorum” dedi.

Mesajında gençlere sunulan fırsatlara da değinen Erdoğan, bilimden sanata, spordan teknolojik yatırımlara kadar her alanda gençlerin potansiyelini açığa çıkarmak için yoğun çaba harcadıklarını vurguladı. Türkiye'nin merkez ülke konumuna yükselmesinde gençlerin katkısını takdir eden Erdoğan, her bir gencin hayalini gerçekleştirmesi için devletin yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajını, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı gönülden kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum” sözleriyle tamamladı.