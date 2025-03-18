Tarihte eşine az rastlanan bu zaferin, azmin ve imanın teknolojiye karşı üstün geldiği bir mücadele olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünü anıyor, Çanakkale'yi geçilmez kılan kahramanlarımızı rahmetle, şükranla yâd ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çanakkale: Kader Ortaklığının ve Kardeşliğin Sembolü

Çanakkale'de milletin kadın-erkek, genç-yaşlı demeden tek vücut olup vatanı savunduğunu hatırlatan Erdoğan, bu mücadelenin yalnızca Türkiye için değil, dünya üzerindeki mazlum milletler için de bir ilham kaynağı olduğunu belirtti.

“Çanakkale, millet olarak bizim ebedî ve ezelî kardeşliğimizi ifade ettiği kadar, bulunduğumuz bölgenin de kader ortaklığını yansıtır, sembolleştirir” diyen Cumhurbaşkanı, gönül coğrafyamızın dört bir yanından gelen kahramanların fedakarlıklarını da unutmadıklarını vurguladı.

Türkiye Yüzyılı'na İlham Kaynağı

Erdoğan, Çanakkale Zaferi’nden alınacak derslerin Türkiye Yüzyılı'nın inşasında büyük bir ilham kaynağı olacağını belirterek, “Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıktığımızda yedi düvel üzerimize gelse yıkılmayacağımızın ispatı olan Çanakkale ruhu, yolumuzu aydınlatmayı sürdürecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajının sonunda 18 Mart Şehitler Günü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanları rahmetle ve şükranla andığını belirtti. “Ruhları şad, mekânları cennet olsun” ifadeleriyle mesajını tamamladı.