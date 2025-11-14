Erdoğan, Filistin, Sudan, Somali ve dünyanın farklı bölgelerinde zulme uğrayan mazlumlar için “Zulme karşı hakkı savunacağız” dedi.

Programda, İstanbul’un yanı sıra Türkiye ve dünyanın farklı şehirlerinden gelen konukları selamlayarak konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Uluslararası İnsan Hakları Konferansı ve Yankılar Sergisi’nin açılış töreni münasebetiyle sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, serginin Şule Yüksel Şenler ve Malcolm X’in insan hakları mücadelesine dikkat çektiğini belirterek, “Yankılar Sergisi, arşiv fotoğrafları, belgeler, ses ve video kayıtlarının yanı sıra yapay zeka destekli sanat etkinlikleriyle çağları aşan onurlu bir hak ve adalet arayışının İstanbul’daki yankısını teşkil edecek” dedi. Sergi 27 Kasım’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Cumhurbaşkanı, Şule Yüksel Şenler Vakfı’nın eğitim, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarını övgüyle anlatarak, “81 ilimizde 81 okul kütüphanesi, 11 deprem şehrimizde ise 28 eğitim ve meslek atölyesi kurulacak. Bu eğitim-öğretim yılında 15 bin öğrencimize kırtasiye desteği sağlanacak” bilgisini paylaştı.

Malcolm X’i de anan Erdoğan, “Zulme rıza göstermeyip adaletin sesiyle haykıran Malcolm X’i rahmet ve hürmetle anıyorum. Onun cesareti, bugün hâlâ tüm dünyada yankılanıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki büyük ismin ortak özelliklerine dikkat çekerek, “Şartlar ne kadar çetin olursa olsun, zulüm kimden gelirse gelsin, hakkı ve hakikati son nefesine kadar savunmak” vurgusunu yaptı.

Programda ayrıca Şule Yüksel Şenler’in dik duruşu ve mücadele azmi de hatırlatıldı. Erdoğan, “Suçsuzun affedildiği nerede görülmüş? Ben kanunlara riayet eden bir fert olarak mahkumiyetimi devam ettiriyorum” sözlerini hatırlatarak vakfın ve merhum şahsiyetin mirasının genç nesillere aktarılmasının önemini dile getirdi.

Konuşmasını, mazlumlara dayanışma mesajlarıyla sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Filistin, Sudan, Yemen, Somali ve daha birçok coğrafyada zor günler geçiren tüm mazlumlara milletim adına buradan dayanışma mesajlarımı iletiyorum” dedi. Erdoğan, konuşmasını 20 şehidi rahmetle anarak sonlandırdı.