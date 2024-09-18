Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, JW Marriott Hotel'de düzenlenen Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni https://t.co/CDQGojHY3v — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 18, 2024

Ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi



Törene katılan, 2020 ve 2021 yıllarına ait "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listelerinde yer alan müteahhitlik ve müşavirlik firmalarının temsilcileri, ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.



Söz konusu listede yer alan 48 müteahhitlik ile 6 müşavirlik firmasının isimleri ise şöyle:



Rönesans, Limak, Antyapı, Yapı Merkezi, Enka, Tekfen, Onur Taahhüt, Tav -Tepe -Akfen, Nurol, Esta, Gülermak, Aslan Yapı, Sembol, Kuzu, Kolin, Yüksel, Eser Taahhüt, IC İçtaş, Çalık Enerji, İlk, Gap, Polat Yol, Alarko, Dekinsan, Gürbağ, Tepe, Makyol, Metag, Üstay, Yenigün, Summa, Gama, Nata, Cengiz, Mbd, Feka, İris, Smk, Stfa, Doğuş, Mapa, Ad Konut, AE Arma-Elektropanç, Anel, Kur, Özkar, Zafer, Özgün Yapı (Bayburt Grup), Nky, Temelsu, Tekfen Mühendislik, Su-yapı, Yüksel Proje, Proyapı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır saşları şöyle

Koronavirüs salgınıyla beraber bozulan dengelerin halen yerine oturmadığını görüyoruz. Son 70 yılın zirvelerini gören enflasyonun düzelmesinin biraz daha zaman alacağını görüyoruz.

Karşılaştıkları tüm zorluklara rağmen Türk şirketlerin yakaladıkları ivmeyi korumasını çok kıymetli buluyoruz.

Türk ekonomisinin lokomotif sektörlerinden olan inşaat sektörümüz ideolojik çevrelerin haksız eleştirilerin maruz kaldı. Her alanda yapılan devasa işlerle ilgili tek bir takdir cümlesi kullanılmadı.

Türkiye'nin güçlü olduğu alanların başında müteahhitlik sektörü geliyor. Müteahhitlik sektörünün dünyadaki başarısı Türk ekonomisi ve insan kaynağının ne denli güçlü olduğunu gösteriyor. 243 firmayla temsil ediliyor. Firma sayısı itibarıyla Çin'den sonra 2'nci sıradayız, gelir sıralamasına göre ilk 8 ülkeden biriyiz.

-Türk ekonomisinin lokomotif sektörlerinden olan inşaat sektörümüz haksız eleştirilere marız kalıyor. Bugüne kadar inşaat sektörüne çok sayıda çaba harcadık. Havalimanlarından otoyollara her alanda yapılan devasa işlerle ilgili tek bir takdir cümlesi kurulmadı. İnşaat alanındaki her hamle 250 sektörden fazla alt sektörü etkliliyor. Firmalarımızın yurt dışında aldığı işler hem ülkemize döviz kazandırmakta hem de Türkiye'nin marka değerini yükseltmektedir.

"MÜTEAHHİTLİKTE DÜNYADA SÖZ SAHİBİYİZ"

Bugüne kadar inşaat sektörünün gelişmesine yönelik her adımımız israf yaftası vuruldu. Müteahhitlik firmalarımızın yurt dışında yazdığı başarı görmezden gelindi. Her alanda yapılan devasa işlerle ilgili tek bir takdir cümlesi kurulmadı. Biraz ekonomi bilseler inşaat sektörünün ne kadar kritik bir konu olduğunu anlayabilirlerdi. Sadece ülkemizde 6 milyon insan dolaylı ve doğrudan bu sektörden geçimini sağlıyor. Müteahhitlikte dünyada söz sahibiyiz. Sektördeki başarımız ekonomimizin gücünü gösteriyor.

"TÜRKİYE'NİN MARKA DEĞERİ YÜKSELİYOR"

52 yıllık sürede firmalarımız 137 ülkede 515 milyar dolar değerinde 12 bin 777 proje üstlendi. 2012-2013-2021 yıllarında 30-32 milyarlık proje tutarlarıyla bu alanda rekor kırdık. 2000'li yılların başında ortalama proje bedeli ortalama 20 milyon dolar iken 2020 başında bu rakam 60 milyon dolar dolaylarına çıktı. Sektörün geleceğiyle ilgili tahminler bu noktada umutlarımızı artırıyor.

Sizlerin başarısı ülkemizin başarısıdır. Yurt dışındaki başarılarınızla sadece ekonomimize değil, ülkemizin itibarına da katkı sağlıyorsunuz. Biz de her meselede sizlerin yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Bundan sonra da sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz.

Son 22 yılda ekonomiden dış politikaya geniş yelpazede devrim niteliğinde adımlar attık, atıyoruz. Türk dış politikası uzun yıllar içe dönük bir karaktere sahipti. Risk almayalım, kimseyi ürkütmeyelim anlayışı kendi yakın coğrafyasını ilgilendiren meselelerde dahi Türkiye'yi uzun yıllar ülkeyi tribüne mahkum etti. 2002'den itibaren dış politikamızda köklü bir paradigma değişimine gittik. Komşularımızla ilişkilerimizi farklı mekanizmalarla güçlendirdik.

"İHRACATIMIZ 256 MİLYAR DOLARA ÇIKTI"

2002 yılında ihracatımız 36 milyar dolardı. Biz bunu 7 kat artışla 256 milyar dolara çıkardık. Öyle ki bugün Türk ürünlerinin girmediği ülke kalmadı. Turizmde 13 milyon turist sayısından 56,7 milyon turist rakamına ulaştık. Ekonomimiz %5,4 büyüdü. Milli gelirimiz tarihimizde ilk kez 1,1 trilyon doları aştı. Uluslararası yatırımlarda 270 milyar dolar sınırına yaklaştık.

"YÜZÜMÜZ BATI'YA DA DOĞU'YA DA DÖNÜKTÜR"

Dış politikada bu atılımları yaparken çok sık eleştirilere maruz kaldık. Eksen kayması tartışması bunlardan biriydi. Türkiye, Batı'dan uzaklaşıyor' iftirası bunlardan biriydi. 22 yıllık mücadele ve başarılarla dolu mücadelenin sonunda şu gerçeği çok iyi görüyoruz. 2024 Türkiye'sini 30-40 yıl öncesinin kalıplarına mahkum etmek ülkemize çok büyük haksızlıktır.

Türkiye'nin dış politikada kendine yeni politikalar üretmesi övgüyle karşılanacak bir çabadır. "Türkiye'nin oralarda ne işi var" demek, küresel siyaseti doğru bir şekilde okuyamamaktır. Biz bunlara asla ve asla kulak asmıyoruz. Türkiye'yi bölgesel ve küresel ağırlık merkezi haline getirmek için her imkanı değerlendiriyoruz.

Dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinin Asya, Pasifik ve Hint coğrafyasıyla işbirliğimizi güçlendirmemizden daha doğal bir şey olamaz. Türkiye'nin ekseni de rotası da bellidir. Türkiye olarak yüzümüz elbette Batı'ya dönüktür ancak bu doğuya sırtımızı döneceğimiz, ilişkilerimizi geliştirmeyeceğimiz anlamına kesinlikle gelmez. Siyah-beyaz bir dünyada artık yaşamıyoruz. Kazan kazan temelinde dengeli, karşılıklı saygıyı esas alan bir yaklaşımla işbirliğimizi tüm ülke ve aktörlerle geliştirmeyi arzu ediyoruz. Son 22 yılda bunu yaptık ve önemli başarılar elde ettik.

"İLK 4 MADDEYLE SIKINTIMIZ YOK"

Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili bizim açımızdan bir tartışma yoktur. Partimizin bu konudaki yaklaşımı açıktır. Biz yeni anayasa sürecini yönetmek arzusundayız. Biz milletimizi darbe anayasasından kurtarmak ve milletimizin önünü açmak istiyoruz.