Erdoğan, özellikle bölgede tırmanan savaşın ekonomik yansımalarına dikkat çekerek, vatandaşların bu süreçten en az şekilde etkilenmesi için gerekli adımların atılacağını vurguladı.

“Bölge büyük bir felakete sürükleniyor”

Konuşmasında Orta Doğu’daki gelişmelere değinen Erdoğan, İsrail’in saldırgan politikalarına sert tepki gösterdi. Bölgenin son yılların en zorlu dönemlerinden geçtiğini ifade eden Erdoğan, dini söylemler üzerinden yürütülen çatışmaların büyük bir insani felakete yol açtığını söyledi.

Hayatını kaybeden sivillerin acısının ortak olduğunu belirten Erdoğan, “Nerede olursa olsun öldürülen masumlar bizim kardeşimizdir” dedi.

Mescid-i Aksa ve bölgesel gerilim vurgusu

Erdoğan, Mescid-i Aksa’nın kapalı tutulmasına da tepki göstererek bunun kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Türkiye’nin Kudüs ve Filistin konusundaki duruşunu sürdüreceğini belirten Erdoğan, İslam dünyasına da daha güçlü tepki çağrısında bulundu.

Ayrıca İsrail’in Lübnan ve Suriye’deki faaliyetlerinin bölgesel istikrarsızlığı artırdığına dikkat çekti.

“Savaş çığırtkanlığına teslim olmayacağız”

Türkiye’nin dış politikada soğukkanlı ve dengeli bir çizgi izleyeceğini vurgulayan Erdoğan, savaş söylemlerine karşı net bir duruş sergilediklerini ifade etti. Türkiye’nin barışçıl politikasından geri adım atmayacağını söyledi.

Ekonomi mesajı: “Vatandaşlarımızı koruyacağız”

Erdoğan’ın konuşmasının en dikkat çeken bölümlerinden biri ise ekonomi başlığı oldu. Küresel belirsizliklerin ve savaşın piyasalarda dalgalanmalara yol açtığını belirten Erdoğan, bu sürecin geçici olduğunu ifade etti.

“Önceliğimiz, savaşın ekonomik etkilerinden vatandaşlarımızı korumaktır” diyen Erdoğan, ortaya çıkabilecek zorluklara karşı gerekli tedbirlerin alınacağını söyledi.

“Türkiye ekonomisi dirençli”

Türkiye ekonomisinin güçlü ve dayanıklı olduğunu vurgulayan Erdoğan, son yıllarda yaşanan tüm krizlere rağmen ülkenin ayakta kaldığını belirtti. Sürecin sonunda Türkiye’nin hedeflerine ulaşacağını ifade eden Erdoğan, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Konuşmasını, Türkiye’nin zorluklara rağmen yoluna kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak tamamladı.