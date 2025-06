Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete sesleniş konuşmasını gerçekleştirdi. Toplantıda tarım, ulaştırma, ekonomi ve güvenlik başta olmak üzere Türkiye'nin gündeminde yer alan kritik konuları değerlendirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstişarelerimizin mahiyetine geçmeden evvel bir konuda milletimize şükran borcumuzu ifa etmek istiyorum. 14-28 Mayıs seçimleri siyasi hayatımızın dönüm noktalarından biri olarak tarihe geçmiştir. Milletimiz her iki seçimde de istikbaline dair çok önemli kararlar vermiştir. İnsicam sorunu olan içeride kavgalı sürekli kriz üretmeye meyyal bir yapı yerine tercihini Meclis'te Cumhur İttifakı'ndan Cumhurbaşkanlığı'nda da şahsımızdan yana kullanmıştır. Bugün bir kez daha şahsımı yüzde 52,18 oy oranıyla Cumhurbaşkanlığı makamına layık gören 27 milyon 835 bin vatandaşımın her birine yürekten teşekkür ediyorum. Tercihleri farklı yönde tecelli etse de, sandığa giderek demokrasimize sahip çıkan tüm vatandaşlarıma aynı şekilde teşekkürlerimi iletiyorum. Bugün geriye dönüp baktığımızda hem 14 Mayıs'ta hem de 28 Mayıs'ta yapılan tercihin ne kadar hayati olduğunu daha net görüyoruz. Türkiye'nin derin bir uçurumun kenarından nasıl döndüğü bugün daha iyi anlaşılıyor. Son iki yılda yaşanan gelişmeleri, tartışmaları, ayrışmaları düşününce dili dualı bu aziz milletin verilmiş sadakası varmış diyorum" dedi.

"Sadece son bir haftada şahit olduğumuz meydan muharebesi bile bunu görmek için ziyadesiyle kafidir." Diyen Erdoğan,"Düşünebiliyor musunuz? Daha iki yıl öncesine kadar beyaz gömlek giyip video çekerek birbirlerini övgü yağmuruna tutanlar bakıyorsunuz gırtlak gırtlağa bir kavganın baş aktörleri olarak her gün manşetleri süslüyor. Eski Türkiye'nin neden sürekli patinaj yaptığını, bunu tecrübe etmemiş genç kuşakların artık daha net görebildiğini belirten Erdoğan,"Koalisyon dönemlerini tecrübe etmemiş, 30 yaş altı gençlerimize eski Türkiye'nin neden sürekli patinaj yaptığını örnekleriyle gösteriyorlar. Bakın şunu da tüm samimiyetimle ifade etmek isterim. Ülkemizin atlattığı tehlikenin büyüklüğü zamanla daha iyi anlaşılacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabinesinin iki yıllık görev süresini tamamladığına işaret ederek, "Cumhurbaşkanı kabinesi olarak tam bir uyum içinde iki senedir ülkemize ve milletimize aşkla hizmet ediyoruz. Kalan üç yıllık sürede de gayemiz ülkemizi kalkındırmak, insanımızın refah seviyesini yükseltmek, demokrasimizi güçlendirmek, milletimizin ezeli ve ebedi kardeşliğine vurulan paslı zincirleri birer birer söküp atmaktır" açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin özellikle terör sorunu başta olmak üzere tüm meselelerini çözecek güçte olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şurası bir gerçek ki Türkiye terör sorunu başta olmak üzere her türlü meselesini çözecek kudrete, iradeye ve demokratik olgunluğa sahiptir. Terörsüz Türkiye sürecimiz inşallah bunun mihengi ve miğferi olacaktır. Suhuletle geçilen her aşamayla birlikte toplumumuz rahatlamakta, devlet-millet kaynaşması daha da artmaktadır.Her zaman söylüyorum, bugün tekrar vurgulamak istiyorum. Ne kadar çetrefil olursa olsun Türkiye'nin hiçbir sorunu çözümsüz değildir. Meselelerimizi konuşmanın en sağlam zemini şüphesiz siyasettir. 23 yıllık kazanımlar sayesinde demokrasimiz karşılıklı saygı çerçevesinde her türlü sorunu tartışacak, dahası bunlara ortak akılla çözüm bulacak yetkinliğe kavuşmuştur. Bundan kimse kuşku duymuyor."

Türkiye'nin içeride ve dışarıda yürüttüğü etkin diplomasi ve barış çabalarına dikkat çeken Erdoğan, "Yıllardır acıdan ve gözyaşından beslenenlerin Türkiye'nin yüklerinden kurtulma ihtimalinin kuvvetlenmesinden endişe etmesi gayet doğaldır. Biz bunlara aldırmadık ve aldırmayacağız. Çözüm yerine sorunun parçası olmakta ısrar edenleri milletimizin engin ferasetine havale ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık görevleri süresince kendisiyle birlikte hizmet eden isimlere teşekkür eden Erdoğan, "Gerek başbakanlık gerekse cumhurbaşkanlığımız süresince millete ve memlekete hizmet mücadelemize omuz vermiş tüm arkadaşlarımıza, hükümet ve kabine üyelerimize bugün bir kez daha en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Rabbim bizlere daha nice yıllar azimle, şevkle, heyecanla milletimize hizmet üretmeyi nasip eylesin" diye konuştu.

Erdoğan, son Kabine toplantısından bu yana gerçekleştirilen programlara da değinerek, şunları söyledi:

"Son toplantımızdan bu yana içeride ve dışarıda çok önemli toplantılara, açılışlara, ziyaretlere iştirak ettik. 13 Mayıs'ta yaptığımız Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında savunma projelerimizi masaya yatırdık. 14 Mayıs'ta toplanan 4. Tarım Şurası'nda önemli kararlar aldık. Çevrim içi olarak gerçekleştirdiğimiz Türkiye, Amerika, Suudi Arabistan ve Suriye toplantısı komşumuz Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması bakımından yeni bir dönemi başlattı."

15 Mayıs'ta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde 10, 20 ve 30 yılını tamamlayan 98 üyeye plaket takdim ettiklerini belirten Erdoğan, aynı gün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi Ankara'da ağırladıklarını ifade etti. Erdoğan, "Rusya, Ukrayna savaşının adil bir barışla sona erdirilmesine yönelik ilkeli politikamızı bu vesileyle tekrar teyit ettik" dedi.

Erdoğan, İstanbul'da Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında yapılan buluşmanın önemine de işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ve bugün bildiğiniz gibi İstanbul'da Rusya Ukrayna heyetleri Hakan Bey'in riyasetinde bir araya geldiler ve gerçekten çok çok muhteşem bir buluşma oldu. Ve bu buluşma neticesinde özellikle bundan önce biner esir değişimi olduğu halde bu defa bu esir değişimleri binin üzerine çıktı. Binin üzerine çıkmanın ötesinde de bir de bu esir değişiminin dışında gerek Rusya gerek Ukrayna tarafında bazı cesetlerin de birbirlerine iadesi söz konusu oldu.Ve bu rakamlar da gerçekten çok büyük. Gerek Rusya tarafından gerek Ukrayna tarafından verilen bu rakamlar ki dışişleri bakanım ve medya bu rakamları da İstanbul'da yapılan basın açıklamasıyla taraflar bunları dünya kamuoyuna açıklıyorlar. Bu da tabi İstanbul'daki bu buluşmaların ne kadar büyük önem ifade ettiğini ortaya koyması bakımından çok çok önemli."

Bu gelişmelerin Türkiye adına gurur verici olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Ve biz de bundan dolayı doğrusu iftihar duyuyoruz. Hamdolsun Türkiye bu iş için İstanbul'la bir dönüm noktası oldu. Ve her iki taraf için de benim en büyük arzum gerek Sayın Vladimir Putin'i gerekse Zelenski'yi aynı şekilde İstanbul veya Ankara'da bir araya getirmek hatta hatta Sayın Trump'ı da bunların yanına almak.Eğer kabul buyururlarsa ben de kendileriyle bu buluşmada bir araya gelir ve böylece İstanbul'u adeta bir barış merkezi haline getirelim istiyorum. Bunun girişimlerini de şu son buluşmadan sonra adımını atacağız" ifadelerini kullandı.

16 Mayıs'ta Arnavutluk'un ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi için Tiran'da bulunduğunu belirten Erdoğan, "Ayrıca 16 Mayıs'ta Arnavutluk'un ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu'nun altıncı zirvesine katılmak üzere Tiran'daydık. Aynı günün akşamı da partimizin gençlik kolları tarafından tertiplenen Genç Fest programında binlerce genç kardeşimizle bir araya geldik. Festivalde sahne alan sanatçılarımız ile programa katkıda bulunan herkesi buradan bir kez daha tebrik ediyorum" değerlendirmesini yaptı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında ise Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 81 ilden gelen gençler ve milli sporcularla sohbet ettiklerini kaydeden Erdoğan, bu özel günde gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mayıs'ta Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayriresmi zirvesine iştirak etmek üzere Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın daveti üzerine Budapeşte'ye gittiğini belirtti. Zirvede alınan kararı paylaşan Erdoğan, "Teklifimiz üzerine 21 Mart'ın bundan böyle Türk Devletleri Teşkilatı Nevruz Anma ve Kutlama Günü olarak kutlanması kararlaştırıldı. Aldığımız bu kararın Türk dünyasına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Aileye yönelik çalışmalara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2025 senesini ülkemizde aile yılı olarak ilan ettik. Farklı etkinlikler, programlar, projelerle aile yılını anlamına ve önemine uygun şekilde idrak etmeye çalışıyoruz. 26 ülkeden bakanların hazır bulunduğu uluslararası aile forumunda birçok kıymetli isimle bir araya geldik" diye konuştu.

Erdoğan, aileyi merkeze alan politikaların sadece bu yıla değil önümüzdeki on yıla yayılacağını vurgulayarak şunları söyledi:

"Sadece bu yılı değil, önümüzdeki 10 seneyi aileyi önceleyen politikaları hayata geçirmek amacıyla değerlendireceğiz. Artan tehditler karşısında aile müessesesini güçlendirecek, gençlerimizin yuva kurmalarını kolaylaştıracak, tehlike çanlarının çaldığı nüfus artış hızımızı tekrar olması gereken düzeye çıkartacak adımlar atacağız. Küresel zorbalığa dönüşen cinsiyetsizleştirme politikalarıyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Mayıs'ta Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen "Bir Şiir Bir Hayat-Canım İstanbul" sergisine katıldığını da belirtti. Erdoğan, "Vefatının 42. yıl dönümünde Sultan-ı Şuara ünvanıyla Türk Edebiyatı'nda mümtaz bir yeri olan büyük dava ve fikir adamı Üstat Necip Fazıl'ı bir kez daha rahmetle, hürmetle yad ettik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aynı gün Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve beraberindeki heyetin İstanbul'da ağırlandığını belirterek, Suriye'deki toparlanma sürecine dair önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "8 Aralık devriminden sonra başta Katar ve Suudi Arabistan olmak üzere bölgedeki tüm kardeş ülkelerin de desteğiyle Suriye'nin süratle kendini toparladığını müşahede ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları sonrası Avrupa ülkelerinin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararını da değerlendirdi. Erdoğan, "Amerika Başkanı Sayın Trump'ın dönüm noktası niteliğindeki açıklamaları sonrasında Avrupa ülkelerinin de Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararı almasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Suriye halkını ve hükümetini komşuları ve kardeşleri olarak inşallah bundan sonra da tüm imkanlarımızla destekleyeceğiz" şeklinde konuştu.

Kabine toplantısında bayram tedbirlerinin yanı sıra Suriye ile ilişkilerin de değerlendirildiğini belirten Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Enerji konusunda çok yakında müjdeli haberlerimiz olacak. Suriye havayolları yakında Türkiye uçuşlarına başlayacak. A-Jet şirketimiz inşallah Suriye'ye düzenli seferler düzenleyecek. Bunların dışında farklı alanlarda da Suriye halkının yanında olacağız.Suriye istikrara ve huzura kavuştukça inancımız odur ki bundan tüm komşuları bölgedeki bütün ülkeler kazançlı çıkacaktır. Her türlü engelleme girişimine rağmen ülkelerinin birlik, dirlik ve bütünlüğü için sabırla çalışan Suriye hükümetini canı gönülden tebrik ediyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Mayıs'ta Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve heyetini Türkiye'de ağırladıklarını belirtti. Ziyaretin her yönüyle anlamlı olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Pakistan hükümetinin Hindistan'da yaşanan son gerilimde izlediği sağduyulu tutum çatışmanın felakete dönüşmesini engellemiştir" dedi.

Türkiye olarak barışçıl çözümlerden yana olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Bizim de telkinlerimiz, diyalogdan, sükunetten, sorunların müzakereyle çözülmesinden yana olmuştur" değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan, Aynı gün Etik Haftası kapsamında Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanan etkili etik eğitimi ve eğitici yetiştirilmesine yönelik iş birliği protokolü hakkında da bilgi vererek, "Etik haftasını etik kurulumuz ile aile bakanlığımız arasında imzalanan etik eğitimi ve etik eğiticisi yetiştirilmesi işbirliği protokolüyle taçlandırdık" dedi.

27 Mayıs'ta Sayıştay'ın 163. kuruluş yıl dönümü programına iştirak ettiklerini ve akabinde partilerinin genişletilmiş il başkanları toplantısını gerçekleştirdiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "27 Mayıs darbesinin 65. yıl dönümü de olan bugün de demokrasimizi koruma kararlılığımızın altını tekrar çizdik. Millete, memlekete ve demokrasiye yaptıkları eşsiz hizmetlerinin bedelini canlarıyla ödeyen Şehit Başbakan Adnan Menderes'i ve arkadaşlarını bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlere karşı milletimizle birlikte yazdığımız Milli İrade Destanı ile darbe defterini bir daha açılmamak üzere bu ülkede inşallah kapatmış buluyoruz. Milletimizin aynı acıları tekrar yaşamaması için gereken her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'ta Azerbaycan'ın Müstakillik Günü vesilesiyle Karabağ'ın Laçın şehrini ziyaret ettiklerini belirtti. Ziyarete Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in de katıldığını ifade eden Erdoğan, "Pakistan Başbakanı Sayın Şerif'le birlikte bu önemli günü üç ülkenin ebedi kardeşliğine yaraşır şekilde birlikte idrak ettik" açıklamasını yaptı.

Laçin Uluslararası Havalimanı'nın açılışına da değinen Erdoğan, "Burada şunu büyük bir memnuniyetle söylemek arzusundayım. Muzaffer Lider Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kardeşimin gayretleriyle 30 yıllık işgalin ardından Karabağ'ın her yanında kelimenin tam anlamıyla bir kalkınma ve altyapı seferberliği yaşanıyor. Yollar, köprüler, tüneller, yerleşim alanları, tarım bölgeleriyle Karabağ maşallah işgalin yaralarını süratle sarıyor. Türkiye olarak biz de bu çalışmalara her türlü desteği veriyoruz" diye konuştu.

29 Mayıs'ta İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü kapsamında yoğun bir program gerçekleştirdiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun Karadeniz'e uğurlandığını ifade etti. Erdoğan, "300 metre uzunluğunda dev bir platform. 56 metre genişliğinde maşallah böyle bir platformu Karadeniz'e uğurladık. Şimdi orada 20 sene inşallah sondaj çalışmalarını yapacak" dedi.

Aynı gün içinde İstanbul'un farklı ilçelerinde yer alan millet bahçelerinin toplu açılışını da gerçekleştirdiklerini aktaran Erdoğan, şunları söyledi:

"Ardından Beykoz, Anavutköy, Kağıthane ve Sultan Gazi Cebeci millet bahçelerinin açılışını gerçekleştirdik. Hep diyoruz ya, durmak yok, yola devam. Toplam büyüklüğü 428 bin metrekareyi aşan 4 yeni millet bahçemizin İstanbul'umuza tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Deprem anlarında birer toplanma alanına dönüşen millet bahçelerimizin 20'sinin yapımı halen devam ediyor. İnşallah onları da tamamlayarak milletimizin hizmetine sunacağız. "

30 Mayıs'ta 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nin açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, "Ertesi gün ise bu sene dördüncüsü düzenlenen Türkiye Gençlik Zirvesi'nde sivil toplum kuruluşlarımız ve başarılı gençlerimizle hasret giderdik. Kabine toplantımızın öncesinde orman filomuza katılan yeni hava araçlarımızı bugün görev yerlerine uğurladık. Bu programlar haricinde birçok telefon görüşmesi, kabul toplantı yaparak Türkiye'ye hizmet mücadelemizi kesintisiz devam ettirdik" dedi.

Türkiye'nin barış diplomasisinin ana merkezlerinden biri haline dönüştüğünü vurgulayan Erdoğan, "Az önce de ifade ettiğim gibi gayretlerimiz neticesinde Rusya ve Ukrayna heyetleri ülkemizde bir araya geldiler. Üç yıllık aradan sonra ilki önceki hafta gerçekleştirilen ve bin savaş esirinin takasıyla sonuçlanan toplantının ardından, ikinci toplantı bugün yapıldı. Dünkü hadiseye rağmen toplantının gerçekleşmesi başlı başına önemli bir başarıdır. Türkiye'nin tavrı savaşın ilk gününden beri bellidir.Biz bölgemizde çatışma, kavga, savaş ve zulüm görmek asla istemiyoruz. Barışın kaybedeninin olmayacağına inanıyoruz. Her iki tarafın da kabul edeceği sürdürülebilir bir barışın tesisi için samimi bir çaba içindeyiz. Burada şu önemli hususu hepinizin dikkatlerine sunmak istiyorum. Türkiye hakkaniyetli tutumuyla herkesin güvenini kazanmış bir ülkedir. Türkiye sözü, duruşu, tavrı çok yakından takip edilen bir devlettir" şeklinde konuştu.

"Rakiplerimiz dahil tüm birçok ülke Türkiye'nin artan etkinliğinden övgüyle bahsederken CHP eski genel başkanının ülkemize yönelik vassal benzetmesi son derece çirkin, hakaretamiz bir yaklaştırma veyahutta yakınlaşmadır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dış politikadaki duruşunun bazı çevrelerce çarpıtıldığını ifade ederek, CHP'nin eski genel başkanına yönelik eleştirilerde bulundu. Erdoğan, "Türkiye'yi kimi güçlerin vekil aktörü olarak tanımlaması ise bu zatın kendi ülkesine dair bir türlü düzelmeyen çarpık bakış açısının yeni bir tezahürüdür. Türkiye kimsenin vassalı da paryası da vekil aktörü de değildir.Bunun böyle bilinmesi lazım. Türkiye CHP eski genel başkanının iddia ettiği gibi vassallığa doğru değil her alanda tam bağımsızlığa doğru hızla yol almaktadır. Biz onun dış politikadaki öngörülerinin sıhhatsizliğini ne bayır kaldı ne bucak diyerek ahkam kestiği Suriye değerlendirmelerinden gayet iyi hatırlıyoruz.14-28 Mayıs seçimleri öncesinde Batı başkentlerinde kapı kapı dolaşan hatta ekonomist ithal etmekle övünen yine kendisinden başkası değildir. Biz kendisini ademe mahkum ettikçe maalesef o bizim üzerimizden hem de kendi devletine bühtan ederek prim kazanma arayışlarını sürdürüyor. Gördüğümüz kadarıyla köşe yazarlığı da tıpkı siyasetçiliği gibi pek parlak ilerlemiyor. Hazır bol bol vakti varken kimsenin itibar etmediği marjinal tezlere kalemşörlük yapmak yerine kendisini biraz geliştirmesini tavsiye ediyorum" değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz bunlar gibi küçük hesapların değil büyük hedeflerin peşindeyiz. Sadece diplomaside değil ulaştırmadan tarıma eğitimden sağlığa ekonomiden ticarete turizmden savunma ve güvenliğe hemen her alanda başarı tablomuza yeni yıldızlar eklemenin derdindeyiz.Türkiye'nin önünde Allah'ın izniyle tarihi bir fırsat penceresi açılmıştır. Olumsuz düşünmek, karamsarlığa kapılmak, sabah akşam korku yayan felaket tellalarına kulak asmak için hiçbir sebep yoktur. Türkiye emin ve ehil kadroların riyasetinde güvendedir. Cuma günü açıklanan 2025 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarından sonra bugün de ihracat tarafından son derece umut verici haberler aldık."

Erdoğan, 2025 yılı Mayıs ayı dış ticaret verilerini de değerlendirdi. Türkiye'nin ihracat performansının tarihi rekorlara ulaştığını belirten Erdoğan, "2025 Mayıs ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 oranında artış kaydetti ve 24,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece Cumhuriyet tarihimizin Mayıs ayı ihracat rekorunu kırdık.Bu senenin ilk beş ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ihracatımız yüzde 3,5 oranında artarak toplam 111 milyar dolara ulaştı. Bir diğer olumlu gelişme yıllıklandırılmış mal ihracatımızın Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesi olan 265,5 milyar dolara yükselmesidir. Mal ihracatında son bir yılda tüm olumsuzluklara rağmen yüzde 1,9 oranında yani 5 milyar dolar net artış sağladık.Hizmetler ihracatımızın ise Mayıs ayında yıllıklandırılmış olarak 116,4 milyar dolara yükseleceğini tahmin ediyoruz. İhracatçılarımız başta olmak üzere bu önemli başarıda emeği geçen tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Son iki yıldır uyguladıkları ekonomi programının olumlu neticelerini farklı başlıklarda görmeye gelecekte de devam edeceklerini ifade eden Erdoğan, "Milletimiz müsterih olsun, dönemsel sıkıntılarımızı beraberce aşacağız. Engellerin üstesinden beraberce gelecek, hedeflerimize doğru sağlam adımlarla beraberce yürüyeceğiz. Mevla yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum.Cuma günü müşerref olacağımız mübarek kurban bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Karayollarımız ve emniyet birimlerimiz vatandaşlarımızın güvenli, huzurlu ve konforlu yolculuk yapabilmeleri için gerekli tedbirleri alıyorlar. Vatandaşlarımızdan da trafik kurallarına riayet ederek yüreklerimize ateş düşüren acıların yaşanmasına engel olmalarını bekliyorum.Biliyorsunuz emeklilerimizin 4000 lira olan bayram ikramiyelerini 31 Mayıs Cuma gününden itibaren ödemeye başladık. Bu kapsamda 4 Haziran'a kadar 15,9 milyon emeklimize toplam 57,4 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz. Yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının ödemelerini de yarın yapıyoruz. Böylece 1 milyon 350 bin kardeşimize bayram öncesinde toplam 6 milyar 300 milyon lira ödeyeceğiz. Ödemelerimizin emeklilerimize, engellilerimize ve yaşlılarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu düşüncelerle 41. Kabine toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.