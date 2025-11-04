Resmi Gazete’de yayımlanan HSK kararına göre, adli yargı hakimleri, cumhuriyet başsavcıları ve savcılar ile idari yargı hakimlerinden görev süresini dolduranların yükseltilmelerine karar verildi.

Ayrıca, görev süresini tamamladığı halde yayımlanan listede ismini göremeyen hakim ve savcılar, 30 gün içerisinde HSK’ye yazılı başvuruda bulunarak durumlarının yeniden incelenmesini talep edebilecek.

HSK’nın aldığı bu karar, yargı teşkilatında yeni bir dönemin kapılarını aralarken, terfi sürecinde liyakat ve performans kriterlerinin esas alındığı belirtildi.