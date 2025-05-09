"Her kesimin yanındayız"

Konuşmasında çiftçilere verilen desteklere de değinen Cumhurbaşkanı, üreticilerin yükünü hafifletmeye devam ettiklerini vurgulayarak, “Çiftçimizin kullandığı kredilerde her 10 liralık finansman giderinin 7 lirasını devlet olarak biz karşılıyoruz” diye konuştu. Erdoğan ayrıca, üretim ve yatırım yapan herkesin yanında olmaya devam edeceklerini, sadece yılın ilk dört ayında 15,7 milyar dolarlık destek sağlandığını kaydetti.

Yeni dönemde HİT30 programı ile 30 milyar dolarlık destek

Yüksek teknoloji yatırımlarına hız kazandırmak amacıyla HİT30 programını devreye aldıklarını duyuran Erdoğan, 2030 yılına kadar bu kapsamda toplam 30 milyar dolarlık destek sağlayacaklarını ifade etti. İhracatın sadece döviz geliri değil, aynı zamanda üretim, istihdam ve refah anlamına geldiğini belirtti.

"Küresel ekonomide fırtınalı sularda ilerliyoruz"

Küresel ekonomik belirsizliklere dikkat çeken Erdoğan, dünya genelinde taşların yerine oturmasının zaman alacağını, ancak Türkiye’nin bu süreçte sabırlı ve soğukkanlı bir şekilde ilerlemeye devam ettiğini söyledi. “Fırtınalı sularda gemiyi limana güvenle ulaştıracak plana, projeye ve iradeye sahibiz” ifadelerini kullandı.

"Enflasyonda 11 aydır kesintisiz düşüş var"

Ekonomi programının olumlu etkilerinin hissedilmeye başlandığını belirten Cumhurbaşkanı, son 11 aydır enflasyonda kesintisiz düşüş yaşandığını, bu sürecin kararlılıkla sürdürüleceğini dile getirdi. Ayrıca kayıt dışı ekonomiyle mücadelede de taviz verilmeyeceğini belirtti.

"Milli markalara boykot çağrıları ekonomik tetikçiliktir"

Muhalefete yönelik eleştirilerde bulunan Erdoğan, bazı muhalefet liderlerinin Türkiye'yi yabancı medyaya şikâyet ettiğini, yerli ve milli markalara yönelik boykot çağrılarının ise ihracatçılara ve sanayicilere zarar verdiğini söyledi. “Bu ekonomik tetikçiliktir, jurnalciliktir. Türkiye’ye zarar veren her türlü girişimin karşısındayız” dedi.

"Kutuplaşmaya değil, kucaklaşmaya ihtiyacımız var"

Siyasi atmosferdeki gerilime de dikkat çeken Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin bu süreçte daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğunu söyledi. “Toksik siyaset dili ne bu millete ne demokrasimize fayda sağlar. CHP’nin hızla normalleşmeye dönmesi, ülkenin gerçek gündemine odaklanması gerekiyor” diyerek, tüm siyasi aktörleri daha sorumlu bir dil kullanmaya davet etti.