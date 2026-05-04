Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Annelik, reklam diline indirgenerek değersizleştirilecek bir kavram değildir. Bir çocuğun hayatına sevgiyle dokunan, onu büyüten, koruyan ve geleceğe hazırlayan her kadın biyolojik ya da koruyucu gerçek bir annedir. Bu bağ; sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal sürekliliğin temelidir. Sevginin her biçimi elbette kıymetlidir. Ancak annelik gibi derin ve kurucu bir değerin, iletişim stratejileri uğruna esnetilmesini ve sıradanlaştırılmasını kabul etmiyoruz. Annelik; bir iletişim kurgusu değil, bir neslin ve bir geleceğin taşıyıcısıdır. Bu değerin hak ettiği hassasiyetle ele alınması bir tercih değil, bir sorumluluktur" ifadelerini kullandı.

RTÜK, Bosch’un Anneler Günü Reklamını İncelemeye Aldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Bosch’un Anneler Günü’ne özel hazırladığı reklam filmi hakkında inceleme başlattı. Kurul, reklamda “annelik ve evlat bağı” kavramının hayvan sevgisi üzerinden ele alınış biçiminin tartışma yarattığını belirtti.

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, anneliğin insan hayatındaki en temel ve kurucu bağlardan biri olduğuna dikkat çekti. Daniş, tüm canlılara duyulan sevginin değerli olduğunu vurgularken, bu yaklaşımın annelik kavramının anlamını gölgeleyecek şekilde kullanılmaması gerektiğini ifade etti.

Açıklamada, anne-çocuk ilişkisinin toplumsal yapının temelini oluşturduğuna işaret edilerek, bu bağın ticari amaçlarla “esnetilmesi” ya da farklı sembollerle anlatılmasının uygun bulunmadığı kaydedildi. Daniş, “Annelik, bir iletişim dili ya da reklam kurgusunun parçası değil; nesilleri yetiştiren güçlü bir toplumsal değerdir” değerlendirmesinde bulundu.

RTÜK, Anayasa’da yer alan aile tanımına da atıfta bulunarak, aile yapısının temel unsurlarının korunması gerektiğini vurguladı. Kurul, ekranlarda aile kavramına ilişkin değerlerin zedelenmesine izin verilmeyeceğini belirterek, söz konusu reklam filmiyle ilgili sürecin başlatıldığını kamuoyuna duyurdu.