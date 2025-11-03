Kayseri 1. Amatör Küme’de 7. hafta maçları oynandı.

Bu sezon iki ayrı grupta oynanan 1. Amatör Küme’nin 7. haftasında toplam 10 karşılaşmada tam 38 gol attı. A Grubu’nda 16 puanla Kayseri Yolspor lider olurken, B Grubunda ise namağlup yoluna devam eden ve 21 puan toplana Büyük Toramanspor liderliğini sürdürüyor. Bu sezon büyük heyecana sahne olan 1.Amatör Küme’de 8. hafta müsabakaları bu hafta sonu oynanacak. Her geçen hafta heyecanın arttığı 1.Amatör Küme’de ilk yarının bitimine 2 hafta kaldı. Kayseri 1.Amatör Küme’de oynanan 7.hafta maçları sonunda alınan skorlar ise şu şekilde:

Belsinspor 3-1 Yeni Erciyesspor

Gültepespor 1-1 Tomarza Belediyespor

Sindelhöyükspor 2-2 Kayseri Yolspor

1966 Turanspor 1-0 Yeşilspor

Sungur FK 0-1 Buğdaylıspor

İsmail Okumuş FK 4-2 Güneşspor

Sindelhöyük Yıldızspor 2-1 Kayserigücü FK

Büyük Toramanspor 5-2 K.Ülküspor

Kayseri Ömürspor 3-0 Bünyan Belediyespor

Sosun Birlikspor 4-3 Kocasinan Yemlihaspor