Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan öne çıkan satır başlıkları şu şekilde oldu:

"Harp Okullarımızın mezuniyet törenlerine iştirak ederek teğmen ve ailelerin mezuniyet sevincini paylaştık. Okul birincilerimizin tamamının kadın teğmenler olması ayrıca anlamlıydı. İyi yetişmiş ve vatanperver gençlerimizle daima iftihar ediyoruz. TSK'nın gücüne güç katan her adımın yanındayız. 22 yılda güçlü Türkiye güçlü ordu şiarıyla çok önemli adımlar gerçekleştirdik. İHA ve SİHA üretiminde dünyanın ilk üç-dört ülkesinden birisiyiz. Birçok başlıkta 22 yıl öncesine göre farklı bir noktadayız.

Teğmenlerin kılıç yemini: Tahkikatı çok boyutlu şekilde yürütüyoruz

Demokratik denetim mekanizmaları çerçevesinde gerekli tahkikatı çok boyutlu şekilde yürütüyoruz. Ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine müsaade etmeyiz. Aynı hassasiyet Gazi Mustafa Kemal için de geçerlidir. Muhalefet yine istismar siyasetine sarılarak seçimlerdeki şaibeli sicilini aklamaya çalışıyor. TSK'ya 'kimyasal silah kullandı' iftirası atanlara kol kanat gerenlerin bugün söylediği hiçbir sözün kıymeti yoktur. Dün Tunceli Ovacık'ta şehit olan jandarmalarımızla bugün Gara bölgesinde şehit düşen üsteğmenimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

"Sivil anayasa ihtiyaçtan öte zorunluluktur"

Geçen sene İstanbul'umuzu 17 milyon 370 bin turist ziyaret etti. Bu sene hedefimiz 60 milyon turist, 60 milyon dolar turizm geliridir. Turizmde 2024 hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz.

Adli Yıl Açılış Törenimizi gerçekleştirdik. Yeni ve sivil meselesine biraz daha ağırlık vereceğiz. Sivil anayasa ihtiyaçtan öte zorunluluktur. 15 Temmuz milli irade destanına imza atan milletin darbecilerin yaptığı anayasaya mecbur bırakılmasını doğru bulmuyoruz. 4 Eylül'de Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi Külliyemizde misafir ettik.

"Kudüs kırmızı çizgimizdir"

Türkiye-Mısır ilişkilerini çok daha ileri taşıdık. Mısır'la Gazze, Doğu Akdeniz ve Afrika başta olmak üzere bölgesel konularda istişare içindeyiz. Tüm bölge ülkeleri olarak İsrail'e karşı dayanışma hattını kurmalıyız. Gazze'deki arabuluculuk çalışmalarında Mısır makamlarına destek veriyoruz. İsrail, işgal ve istila politikasını Mescid-i Aksa'yı da içine alacak şekilde genişletme peşindedir. Her fırsatta 'Kudüs kırmızı çizgimizdir' diyoruz.

"Narin kızımızın canını alanlardan hesabını mutlaka soracağız"

Eğitimde teknolojik imkanları en yaygın kullanan ülkeler arasındayız. Bugün ilk ders zili çalan eğitim-öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Okulların çocukların neşesiyle dolduğu bugünü, dün Diyarbakır'dan gelen haber sebebiyle buruk karşıladık. Narin kızımızın canını alanlardan hesabını adalet önünde mutlaka soracağız. Sorumluların en ağır cezaya çarptırılması için konunun bizzat takipçisiyim takipçisi olacağım. Tüm çocuklarımızın gözlerindeki ışıltıyı söndüren bütün canilerle mücadelemizi kararlı şekilde sürdüreceğiz.

"Ekonominin kırılganlığını azalttık"

Muhalefetin kendi bünyesinde süren meydan muharebesini perdelemek amacıyla ortaya attığı tuzak gündemlerin peşine takılmıyoruz. Tüm Kabine toplantılarımızın değişmez gündemi ekonomidir. Hayat pahalılığının sebep olduğu sıkıntıları ortadan kaldırmak için yoğun çaba içindeyiz.

Enflasyonda haziranda başlayan düşüş ağustosta da devam etti. Son 3 ayda yıllık enflasyon 23,5 puan geriledi. Ekonominin kırılganlığını azalttık. Risk primimizi 700 baz puandan 270 baz puana geriledi. Konut piyasasını yakın takip ediyoruz. Geçen yıl uygulamaya başladığımız OVP'yi daha da güçlendirdik. Para maliye ve gelir politikalarını uyum içinde yürüterek tek haneli enflasyona ulaşacağız.

"Bu yılı yüzde 3,5'lik büyümeyle kapatmayı öngörüyoruz"

Tüm bu kazanımlar, ülkemizi ilk defa orta üst gelir grubundan üst gelir grubuna çıkaracaktır. Geçen yıl yüzde 5,1 büyüdük, milli gelirimiz 1 trilyon doları aştı. Bu yılı yüzde 3,5'lik büyümeyle kapatmayı öngörüyoruz. Biz gücünü genç dinamik ve kaliteli insan kaynağından alan bir ülkeyiz. İkinci çeyrekte istihdamı 32,7 milyon kişiye çıkardık. İhracatta çok iyi bir ritim yakaladık. 2023'te 256 milyar dolarla rekor kırdı. Güçlü performansı 2024'te de sürdürüyoruz. Ağustos ayı ihracat 22,1 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığımız 2024'ün 8 ayında yüzde 33,6 oranında azaldı. Cari açık haziranda 25 milyar doların altına indi. Yüksek katma değerli üretim yatırımlarıyla cari açıkta kalıcı iyileşmeyi sağlayacağız. Türkiye ekonomisi bu süreçte daha da güçlenerek çıkacak. Vatandaşlarımdan daha kendi meselelerini çözemeyen kifayetsizlere kulak asmamalarını rica ediyorum.

"850 yurdumuzda 989 bin yatak kapasitesine sahibiz"

22 yılda ciddi yatırımlar yaptığımız alanların başında Gençlik ve Spor geliyor. Spor tesisi sayımızı 4 bin 421'e çıkardık. Lisanslı sporcu sayımız 16 milyona yükseldi. Tüm spor dallarında aldığımız madalya sayısı 8 bin 449 rakamına ulaştı. Öğrenci yurtları muhalefetin en çok kışkırttığı meseleydi. 81 ilimiz ve 266 ilçemizdeki yurtlarımızla öğrencilerimizin hizmetindeyiz. 2002'de 190 yurt vardı şimdi 850 yurdumuzda 989 bin yatak kapasitesine sahibiz.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları attığımız adımların karşılığını görme bakımında önemli bir referans teşkil etti. Kazandıkları 6'sı altın 10'u gümüş 12'si bronz toplam 28 madalyayla sporcularımız milletimize büyük bir gurur yaşattılar. Kendilerini tebrik ediyorum. Olimpiyatlardan toplam 36 madalyayla döndük. Tüm sporcularımızı tebrik ediyorum."

