Bakanlık açıklamasında, indirim dönemlerine ilişkin olarak Bakanlığa ulaşan şikayetler doğrultusunda toplam 108 dosyanın görüşülerek karara bağlandığı belirtildi. İncelemeler sonucunda bu dosyalardan 93’ünün mevzuata aykırı bulunduğu, söz konusu aykırılıklar nedeniyle firmalara para cezası kesildiği aktarıldı.

Ayrıca tüketicilerin yanıltılmasının önüne geçilmesi amacıyla Reklam Kurulu tarafından 57 dosya için durdurma, 16 dosya için ise erişim engeli kararı alındığı bildirildi.

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması, aldatıcı indirim kampanyalarının engellenmesi ve piyasalarda adil rekabet ortamının sağlanması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı. Açıklamada, vatandaşların emeğinin ve alın terinin zayi olmasına kesinlikle müsaade edilmeyeceği belirtilirken, aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalara karşı idari yaptırımların gecikmeksizin uygulanmaya devam edeceği ifade edildi.