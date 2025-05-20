Erdoğan, 81 ilde ve yurt dışındaki gençlere selamlarını ileterek başladığı konuşmasında, “Bugün, bilimden sanata, teknolojiden spora her alanda ülkemizi gururlandıran gençlerimizle birlikteyiz. Hepinizle iftihar ediyoruz” dedi. Gençlerin elde ettiği başarıların, Türkiye’nin umut dolu yarınlarının en somut göstergesi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, onları yetiştiren ailelere ve eğitimcilere de teşekkürlerini iletti.

“Türkiye’nin yüz akı sizlersiniz”

Gençleri, Türkiye Yüzyılı’nın mihmandarı olarak nitelendiren Erdoğan, “Her biriniz bu toprakların medarı iftiharı, istikbalimizin kilit taşlarısınız. Rabbim yolunuzu da bahtınızı da açık eylesin” ifadelerini kullandı. Konuşmasında tarihsel zaferlere de atıfta bulunan Erdoğan, Malazgirt’ten 15 Temmuz’a kadar verilen tüm mücadelenin öznesinin gençler olduğunu vurguladı. 19 Mayıs 1919’un da bu mücadelenin simge noktalarından biri olduğunu hatırlatarak, gençlerin fedakârlıklarıyla kazanılan bağımsızlık mücadelesinin, Türkiye’nin bugün geldiği noktaya zemin hazırladığını söyledi.

“Terörsüz bir Türkiye’ye doğru ilerliyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin her alanda büyük ilerleme kaydettiğini ifade ederek, "Terörsüz Türkiye kavşağını suhuletle döndükten sonra, Türkiye Yüzyılı menziline çok daha hızlı ulaşacağız. En büyük eserimiz; güvenliğin, huzurun ve refahın hâkim olduğu, terörün izinin dahi kalmadığı bir Türkiye’yi sizlere emanet etmektir" diye konuştu. Erdoğan, kırsalda güvenliğin sağlandığını, yaylaların ve meraların yeniden şenlenmeye başladığını belirterek, çobanlarla yaptığı görüşmelerde onların huzur içinde olduklarını aktardı.

Yapay zekâ ve yeni anayasa vurgusu

Gençlerin yapay zekâ ile ilgili sorularını da yanıtlayan Erdoğan, bu alandaki çalışmalara önem verdiklerini ve Türkiye’nin teknik altyapıya sahip üniversiteleriyle bu alanda iddialı bir konuma geldiğini söyledi. İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ni örnek gösteren Erdoğan, TEKNOFEST ve BAYKAR gibi girişimlerin de bu sürece katkı sağladığını belirtti. BAYKAR’ın kurduğu fen lisesiyle bu alandaki yetenekli gençlerin erken yaşta desteklendiğini ifade etti.

Ayrıca Arnavutluk ziyaretinde liderlerin çocukluk görsellerinin yapay zekâ ile işlendiği bir projeye katıldığını aktaran Cumhurbaşkanı, “Biz de bu alanda altyapımızı geliştirerek, uluslararası platformlarda yerimizi alacağız” dedi.

Yeni anayasa mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere hitabında anayasa çalışmalarına da değindi. “20 yıl öncesinin anayasasıyla bu ülkenin hedeflerine ulaşması mümkün değil” diyen Erdoğan, gençlerin de katkısıyla daha kapsayıcı, çağın ihtiyaçlarını karşılayan bir anayasanın hayata geçirileceğini söyledi.

Programın sonunda gençlerle birebir sohbet eden Erdoğan, onların taleplerini dinleyerek geleceğe dair umutlarını paylaştı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen gençler, spor branşlarını ve başarılarını tanıtarak, Cumhurbaşkanı’na projelerini anlattı.

Erdoğan, konuşmasını şehitlere rahmet, gazilere minnet duygularıyla tamamladı ve “Yeni nesillerle birlikte Türkiye’yi daha ileriye taşıyacağız” mesajını verdi.