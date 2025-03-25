Eğitimde Reform ve Yatırımlar

Erdoğan, son 23 yılda eğitim alanında gerçekleştirilen reformlara dikkat çekerek, "Alt yapıdan teknik imkanlara kadar eğitim kurumlarımızı Avrupa standartlarına taşıdık. 800 binin üzerinde öğretmen ataması yaptık, 360 binin üzerinde derslik inşa ettik ve eğitimde fırsat eşitliğini artıracak projeler hayata geçirdik" diye konuştu.

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ve Yeni Nesil

Eğitimde "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ile öğrencilerin bireysel yeteneklerine odaklanan çağdaş bir anlayış benimsediklerini belirten Erdoğan, "Geçmişin tek tipleştirici modellerinden çok çektik. Artık çocuklarımızın eğilimlerine ve yeteneklerine uygun bir sistem oluşturuyoruz" dedi.

Gençlere Destek Mesajı

Gençlerin eğitim ve gelecek kaygılarına da değinen Erdoğan, "Gençlerimize yönelik karamsar yaklaşımları doğru bulmuyorum. Onların önünü açmak, hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir Türkiye inşa etmek bizim görevimizdir" diye konuştu. Gençleri "siyaset tüccarlarının ihtiraslarına kurban etmeyeceklerini" vurgulayan Cumhurbaşkanı, "FETÖ'ye, terör örgütlerine, bilumum marjinal yapılara kaptıracak evladımız yok" ifadelerini kullandı.

Bilgi ve Teknolojiye Dayalı Medeniyet Vurgusu

Erdoğan, eğitimin bir "fikir ithalatı" değil, "kendi eserini ortaya koyma ve kendi müktesebatını oluşturma" süreci olduğunu belirterek, "Erdemle teknolojiyi, erdemle yapay zekayı bir araya getirmeliyiz. Ancak kendi kavramlarımızla düşünerek yeni değerler ortaya koyabiliriz" dedi.

Programda eğitim camiasına önemli mesajlar veren Erdoğan, Türkiye'nin eğitimde daha ileri seviyelere taşınması için kararlı olduklarını ifade etti.