Başkan Recep Tayyip Erdoğan diplomasi trafiğine Almanya'da devam ediyor. Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, "13 bin Filistinli öldürüldü, neredeyse Gazze kalmadı.İsrail yalanı çok iyi söyler, bizim İsrail'e borcumuz yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenlediği basın toplantısında, "Açık ve net konuşacağım. 7 Ekim'den sonraki süreç konuşulmuyor. 13 bin Filistinli çocuk, kadın, yaşlı, ne yazık ki öldürülmüştür. Neredeyse Gazze diye bir yer kalmadı"

"Hastanelerin vurulması, çocukların öldürülmesi Tevrat'ta yoktur, yapamazsın."

"Bizim İsrail'e borcumuz yok, borçlu olanlar rahat konuşamıyorlar."

"İsrail 'nükleer silahım var' demez, çünkü yalanı çok iyi kullanır."

"Şu anda 4 veya 5 ülkeye Rusya tahıl göndermeyi planladı."

"Terörle mücadelede Almanya ile daha yakın işbirliği içinde olmamız lazım."

ALMANYA BAŞBAKANI SCHOLZ:

Birlikte görüşme imkanımızın olması çok iyi. Ukrayna'ya Rusya'nın saldırıları ilk konumuz. Türkiye'nin Ukrayna'dan tahıl ihracatında önemli rol oynadığını biliyoruz. Özellikle bu konuda teşekkür etmek istiyorum. İsveç'in NATO üyeliğini görüşeceğiz. Hamas'ın terör eylemini kınamaktayız. Biraz sonra Ortadoğu'daki gerilimi ve neler yapabileceğimizi konuşacağız. İki taraf olarak bizler de endişe duyuyoruz. Bizim İsrail ile olan anlaşmamız tartışmaya açık değildir. Sivil halkın acıları bizi de üzüyor. Almanya'da yaşayan 5 milyon Müslümanlarla ilgili de onların da burada yeri vardır, inkâr edenlere karşı gelmekteyiz. Sayın Cumhurbaşkanı güncel sorunla ilgili farklı görüş açımız olduğu sır değildir. Bu güncel konuların yanı sıra ikili ilişkilerle ilgili de konuşacağız. Türkiye'nin AB konusundaki adımlarını da konuşacağız. Gaziantep bölgesinde yaşanan deprem iki ülkenin ne kadar yakın ilişkiler içinde olduğunu gözler önüne serdi. Sahra hastanesi kuruldu ve binlerce insan kısa süreli olarak Almanya'ya getirildi. Ekonomik iş birliği açısından çok büyük potansiyel var.