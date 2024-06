Timur'un açıklamalarından öne çıkanlar:



"Şampiyonluktan 1 ay önce başkanımıza bu konuyu ilettim. Yönetimde olmak istemediğim talebimi ilettim. Şampiyonluk yarışında bunu söylemek imkansızdı. Sportif A.Ş'deki görevimiz devam ediyor demek zorundaydım. Sonrasında da sevincimize limon sıkmak istemedim. Susmam gerekiyordu öyle yaptım.

Sosyal medyadaki bol takipçili hesaplara, bu şeyleri göndererek, biz kaç yaşında insanlarız, bizleri de reddediyor, bu işin altında başka bir iş var diye herkese bir servis. Allah'ın işi ya bu, tanımadığım insandan öğrendim bunu.

13-14 aydır devam eden planlı yapılan iftiralara dayanmamın sebebi Galatasaray. Başka tutunacak bir dalım kalsa bu kararı almazdım. Bu iş aylarca sürdü.

"KAN KUSTUM, KIZILCIK ŞERBETİ İÇTİM"

Sponsorlukla ilgili eleştiriliyorum. 40 milyonluk sponsorluk imzalatmışım. İftiraların durması için sustum, olmadı. Bu iş Florya'ya kadar taşındı. Ben 1 yıl boyunca kan kustum, kızılcık şerbeti içtim.

Sizce Galatasaray'ın en büyük sorunu bir sene daha şampiyon olup olmaması mı, yoksa Galatasaray her ivme kazandığında Galatasaray'a bu kadar bela açan, insanları kirleten bu kötü siyaset mi? Hangisi daha büyük problem?

Mevlana'nın bir sözü vardır; 'Sükut eyledim kahrı var dediler. Biraz söyledim, zehri var dediler. Sustum, kahrından susuyor dediler. Biraz konuştum, zehrini kusuyor' dediler. İnsan vicdanından eminse ne dendiğinin önemi yok.

NEF İNşaat'ın Başkanı başarılı iş insanı Erden Timur, Ekovitrin Dergisi tarafından düzenlenen Yılın Starları ödül töreninde Yılın Girişimcisi ödülünü eski Sanayi Bakanı Ali Coşkun'un elinden almıştı.

ICARDİ AÇIKLAMASI

Icardi özel bir insan. Ben onunla duygularımı konuşmadım. Ama o anlar. Samimi biri. Ben öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Ama önemli rakamlı bir teklif gelirse bilemem. Benim hep arkamda duran çok az sayıdaki insandan biriydi.

BAŞKAN ADAYI OLACAK MI?

Bunu bilemem. Her Galatasaray taraftarı bunu ister. Reddettiğim bir şey değil."

ALİ KOÇ'UN HEDEFİNDEKİ İSİMDİ

İki yıl üst üste şampiyonluğu Fenerbahçe'ye kaptırmayan Galatasaray'ın yöneticisi Erden Timur, Fenerbaphçe Başkanı Ali Koç'un da hedefindeydi. Ali Koç, Erden Timur hakkında şu sözleri söylemişti:

Tek önceliği futbolcularımıza ceza verdirmeye çalışan rakiplerimizi de not ettik. Ancak bir tanesi var. Lügattaki kelimelerin insan versiyonu olsa bu, yalanın insan versiyonu olurdu. Yanında bir de suç makinesi terbiyesiz, utanmadan bir de TV'ye çıkıyor. Trabzon'da yaşanan olaylar için sadece "Olmamalıydı" deyip, 15 dakika bizim futbolcularımıza nasıl ceza verilmesi gerektiğini, o yarım aklıyla satır arası mesajlar vermeye çalışıyor. Koskoca camiana yaptığın kontratlarla, verdiğin bilgilerle yalanı dibine kadar soktun ama bakalım nereye kadar. Fenerbahçe seni de not etti. Sen camianda popüler olabilirsin ama her gece yatarken bizi düşün. Özellikle de benim başkanlığım bitince.