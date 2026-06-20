Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde dünyanın en iyi 25 kayak merkezinden biri olan, yaz aylarında da birçok sportif aktiviteye imkân tanıyan Erciyes Kayak Merkezi'ni yöneten Erciyes A.Ş., Erciyes'te Çocuk Bisiklet ve Aktivite Parkı sezonunu açtı.

2029 Dünya Spor Başkenti ünvanını kazan Kayseri'nin bu unvanı almasında başrollerden biri olan Turizmin amiral gemisi Erciyes, 2025-2026 kış sezonunun ardından yaz dönemi turizm ve spor faaliyetlerine başladı. Bu çerçevede Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın spor turizmini 12 aya yayma vizyonu doğrultusunda yılın her dönemi çeşitli spor organizasyonları düzenleyen ve ev sahipliği yapan Erciyes, yaz sezonu spor aktiviteleri kapsamında Çocuk Bisiklet ve Aktivite Parkı sezonunu açtı. Kayseri Erciyes A.Ş., kış sezonunda kayak ve snowboard ile Erciyes'in tadını çıkaran çocuklar için yaz aylarında da düzenlediği renkli etkinlikler ile çocuklara unutmaz bir yaz tatili deneyimi sunuyor. Tekir Kapı Çocuk Bisiklet ve Aktivite Parkı'nda sezonu açan Erciyes A.Ş., çocukları Çocuk Bisiklet ve Aktivite Parkı'na davet ediyor. Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından 2 bin 200 metrede bulunan Tekir bölgesine kurulan bisiklet ve oyun parkı, çocukların hem eğlenmesi hem zihinsel ve fiziki gelişimi hem de iyi bir bisiklet sporcusu olarak yetişmesi için planlandı. Yaklaşık bin metrekarelik bir alan üzerine kurulan ve etrafı çevrilerek güvenli bir ortam oluşturulan bisiklet parkı, çocukların doyasıya vakit geçirmesine ortam hazırlıyor.

Erciyes'te, 20 Haziran itibariyle açılan bisiklet parkı, 10.30-18.00 saatleri arasında 4-16 yaş aralığındaki çocuklara ücretsiz hizmet verecek. Çocuklar haftanın 7 günü park içerisinde bulunan bisikletlerden bedelsiz faydalanabildikleri gibi kendi bisikletlerini de getirip kullanabiliyorlar.