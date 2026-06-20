Adıyaman Kahta Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, Yeni Mahalle, Fatih Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi, Fırat Mahallesi ve Atatürk Mahallesi'ni kapsayan Atatürk Caddesi'nde başlatılan kapsamlı yenileme çalışmaları etaplar halinde devam ediyor. Kahta'nın en önemli ulaşım güzergâhlarından biri olan Atatürk Caddesi'nde mevcut asfalt yüzeyi freze makineleriyle kaldırılarak yol zemini yeniden düzenleniyor ve güçlendiriliyor. Böylece sıcak asfalt serimi öncesinde daha sağlam, dayanıklı ve uzun ömürlü bir altyapı oluşturulması hedefleniyor.

Kahta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Yeni Mahalle ve Fatih Mahallesi güzergâhlarında sıcak asfalt serimi tamamlanırken, caddenin diğer bölümlerinde freze ve zemin güçlendirme çalışmaları yoğun şekilde sürdürülüyor. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından kalan etaplarda da sıcak asfalt serimi gerçekleştirilerek Atatürk Caddesi baştan sona modern bir görünüme kavuşturulacak.

Yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Atatürk Caddesi'nin ilçe ulaşımı açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, yapılan yatırımın yalnızca bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarını da karşılayacak nitelikte olduğunu ifade etti.

Başkan Hallaç açıklamasında, 'Kahta'mızın en yoğun kullanılan ulaşım güzergâhlarından biri olan Atatürk Caddesi'nde kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştiriyoruz. Amacımız sadece yol yüzeyini yenilemek değil, uzun yıllar hizmet verecek güçlü bir ulaşım altyapısı oluşturmaktır. Bu doğrultuda asfalt seriminden önce zemin güçlendirme çalışmalarını titizlikle yürütüyor, kalıcı ve kaliteli hizmet anlayışıyla hareket ediyoruz. Vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu bir ulaşım deneyimi yaşaması için ekiplerimiz sahada yoğun mesai harcıyor. Kahta'nın gelişen ve büyüyen yapısına uygun ulaşım ağları oluşturmak adına çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Atatürk Caddesi'nde yürüttüğümüz bu yatırımın ilçemize değer katacağına inanıyor, tüm hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum' dedi.