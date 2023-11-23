İstanbul'da ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 25 Kasım'a çekildi İstanbul'da ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 25 Kasım'a çekildi

Romanya’da yaşayan iş adamı Ercan Çölmekçi, Geçen yıl satın aldığı (eki metroex) binasının bir bölümünü butik otele yaptı.

Tudor-arghazi-butik-hotel-sayfa-4-2-1024x568

Bükreş’in merkezinde bulunan butik otelin açılışı Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan’ın katılımıyla gerçekleşti.

Tudor-arghazi-butik-hotel-sayfa-4-1-1024x739

Adını, Romanya’nın ünlü yazarı ve şairi Tudor Arghezi’den alan Tudor Arghezi House isimli butik Otelin açılışına Bükreş Büyükelçi Özgür Kıvanç Altan’ın yanı sıra Bükreş Ticaret Müşaviri Mehmet Naci Akdoğan, DEİK Türkiye Romanya İş Konseyi Başkanı Ömer Süsli, Romanya Türk İş Adamları Derneği (TİAD) Başkanı Ufuk Tandoğan, TİAD Başkan yardımcısı Gürsel Öztürkmen, DTİK Romanya Temsilcisi Güven Güngör, Ertan Demirhan ve bazı Türk iş adamlarının yanı sıra Türkiye’den çok sayıda davetli katıldı.

Tudor-arghazi-butik-hotel-sayfa-4-3-e1700473344541