Romanya’da yaşayan iş adamı Ercan Çölmekçi, Geçen yıl satın aldığı (eki metroex) binasının bir bölümünü butik otele yaptı.

Bükreş’in merkezinde bulunan butik otelin açılışı Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan’ın katılımıyla gerçekleşti.

Adını, Romanya’nın ünlü yazarı ve şairi Tudor Arghezi’den alan Tudor Arghezi House isimli butik Otelin açılışına Bükreş Büyükelçi Özgür Kıvanç Altan’ın yanı sıra Bükreş Ticaret Müşaviri Mehmet Naci Akdoğan, DEİK Türkiye Romanya İş Konseyi Başkanı Ömer Süsli, Romanya Türk İş Adamları Derneği (TİAD) Başkanı Ufuk Tandoğan, TİAD Başkan yardımcısı Gürsel Öztürkmen, DTİK Romanya Temsilcisi Güven Güngör, Ertan Demirhan ve bazı Türk iş adamlarının yanı sıra Türkiye’den çok sayıda davetli katıldı.