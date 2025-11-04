Yılmaz: “Hem bayiler hem vatandaşlarımız mağdur olmayacak”

Konuyla ilgili açıklama yapan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, TP Petrol Dağıtım A.Ş.’ye yönelik yürütülen adli süreci yakından takip ettiklerini belirtti. Yılmaz, “Ödemesi yapılmış ürünlerin teslim edilmemesi gibi şikayetler piyasamızda istikrarsızlığa neden olabilirdi. Biz bu riski önceden görerek harekete geçtik. Aldığımız kararlar sayesinde bayiler faaliyetlerini güven içinde sürdürebilecek, vatandaşlarımız da hızlı ve kesintisiz hizmet almaya devam edecek” dedi.

Adli sürece rağmen faaliyetler devam edecek

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürecinde, EPDK’nın aldığı kararlar TP Petrol Dağıtım A.Ş.’nin mevcut faaliyetlerini etkilemeyecek. Şirketin dağıtıcı lisansı kapsamındaki işlemleri aynı şekilde devam edecek.

Bayilere geçici akaryakıt temin kolaylığı

Yeni düzenlemeye göre TP Petrol Dağıtım A.Ş. bayileri, başka bir dağıtım şirketiyle anlaşma yaparak akaryakıt temin edebilecek. Bu süreçte bayilerin lisans tadil işlemlerinde önemli kolaylıklar sağlanacak:

Fesih ihbarnamesi veya karşılıklı fesih protokolü aranmayacak ,

Tadil bedeli alınmayacak ,

İşlemler 31 Mart 2026’ya kadar geçerli olacak.

Bu tarihten sonra bayilerin lisansları otomatik olarak TP Petrol Dağıtım A.Ş. adına yeniden tadil edilecek.

LPG otogaz bayilerine de geçici kolaylık

EPDK, aynı zamanda LPG otogaz bayileri için de benzer bir geçici düzenleme getirdi. TP’nin LPG dağıtımında yaşanan aksaklıklar nedeniyle bayiler, belirli süreyle diğer dağıtıcı lisans sahipleriyle sözleşme yapabilecek. Bu kapsamda:

Bayiler, geçici süreli tadil başvurusunu fesih ihbarnamesi sunmadan yapabilecek,

Tadil bedeli alınmayacak ,

Bayiler geçici süreyle kurumsal kimlik yükümlülüklerinden muaf tutulacak.

Süre sonunda LPG bayilerinin lisansları da otomatik olarak TP Petrol Dağıtım A.Ş. adına tadil edilecek.

Sektörde istikrar ve tüketici güveni öncelikli

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, alınan kararların hem sektörün sağlıklı işleyişini hem de tüketicilerin ürüne kesintisiz erişimini güvence altına almayı amaçladığını belirtti. Yılmaz, “Bayilerimizin ve çalışanlarının mağdur olmaması bizim için öncelikliydi. Bu süreçte vatandaşlarımızın da akaryakıt ve LPG tedarikinde herhangi bir aksama yaşamaması için tüm önlemleri aldık” diye konuştu.