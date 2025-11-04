Faaliyete başladığı günden bu yana Renault Trucks araçları kullanan ALC Lojistik, 10 adet T480 çekiciyi daha bünyesine katarak filosundaki Renault Trucks sayısını arttırdı.

Koçaslanlar Otomotiv Hadımköy tesisinde gerçekleştirilen törende araçlar, Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine tarafından ALC Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çiçekli ve ALC Lojistik Genel Müdürü Soner Çiçekli’ye teslim edildi. Teslimata ayrıca Renault Trucks Türkiye Filo Müşterilerinden Sorumlu Ülke Müdürü Cihan Kayan, Bölge Müdürü Tolga Aykaç, Koçaslanlar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan, Genel Müdürü Mesut Süzer ve Filo Satış Direktörü Ahmet Sezer katılım gösterdiler.

İtalya hattının güvenli yol ortağı

Ağırlıklı olarak Türkiye-İtalya hattında faaliyet gösteren ALC Lojistik, özmal filosuyla yürüttüğü operasyonlarının %95’ini bu güzergahta gerçekleştiriyor. İtalya başta olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesine taşımacılık hizmeti sunan ALC, Türkiye-İtalya arasında ihracat ve ithalata konu olan her türlü yükün lojistik operasyonlarını üstleniyor.

“Satış sonrası hızlı hizmet, tercih nedenimiz”

ALC Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çiçekli, teslimat töreninde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “Renault Trucks ile 2011 yılından bu yana süregelen bir iş birliğimiz var. Araç tercihinde teknik özelliklerin yanı sıra satış sonrası satış sonrası hizmet hızı, servis frekansı ve toplam işletme maliyeti gibi kriterler belirleyici oluyor. Bu açıdan Renault Trucks araçlardan ve sağladığı hizmetlerinden çok memnunuz.”

“Sadece araç değil, operasyonel verimlilik sunuyoruz.”

Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine ise açıklamasında; “Renault Trucks olarak, yalnızca araç satışı değil, müşterilerimizin operasyonel verimliliğini artıran bütünsel çözümler sunmayı önceliğimiz kabul ediyoruz. ALC Lojistik ile uzun yıllardır devam eden iş birliğimiz, bu yaklaşımımızın somut bir yansıması. ALC Lojistik’in, operasyonel sürdürülebilirliğe verdiği önemin farkındayız. Biz de bu ihtiyaca hem güçlü araç teknolojimizle hem de satış sonrası hizmetlerde sunduğumuz hızlı, yaygın ve çözüm odaklı destekle cevap veriyoruz. Teslim ettiğimiz araçlar, düşük yakıt tüketimi, uzun bakım aralıkları, dayanıklılığı ve yüksek ikinci el değeri ile daha düşük toplam sahip olma maliyeti sunan stratejik bir filo yatırımı. ALC Lojistik’in ‘her zaman yolda ve kazançta olma’ hedefiyle uygun bu teslimatın, iş birliklerimizi daha da ileri taşıyacağına yürekten inanıyorum” diye belirtti.

Sektörün sorunları, sürdürülebilirliği zorluyor

Teslimatta sektörün çözüm bekleyen konularına da değinen Ali Çiçekli, karayolu taşımacılığında en büyük zorluklardan birinin, yeni sürücülerin yetişmesinde ve nitelikli sürücüye erişimde yaşanan sıkıntılar olduğunu belirtti. Bu durumun operasyonel güvenliği ve sürekliliği doğrudan etkilediğini dile getiren Çiçekli; “Diğer yandan, vize problemleri, sınır kapılarındaki altyapı eksiklikleri ve uzun bekleme süreleri, lojistik akışımızı ciddi şekilde yavaşlatıyor. Hem zaman hem de kaynak kaybına neden olan bu durumun çözümü için fiziki ve idari iyileştirmelere ihtiyaç var” şeklinde açıkladı.

Yüksek yakıt maliyetlerinin sektöre yük oluşturduğunu belirten Çiçekli, şu değerlendirmeyi de ekledi: “Elbette yakıt tüketimi, toplam işletme maliyetlerimiz içinde büyük bir yer tutuyor. Ancak şunu da çok net görüyoruz: Satış sonrası hizmetlerin kalitesi, zaman zaman yakıt maliyeti ile eş değerde olabiliyor. Araçların periyodik bakım süreçlerinde ya da beklenmedik arıza durumlarında serviste geçen her fazladan saat, sadece maliyet artışı değil; aynı zamanda operasyonel aksamaya ve müşteri nezdinde prestij kaybına yol açabiliyor. Bu da lojistik sektöründe çok daha ağır sonuçlar doğurabiliyor. Dolayısıyla aracımızın kesintisiz yollarda olması, en az yakıt tasarrufu kadar kritik.”

Bu zorluklara karşı alınan önlemler kapsamında Renault Trucks yatırımlarına da değinen Çiçekli şunları söyledi: “Tüm bu dinamikleri göz önünde bulundurarak, filomuzu güvenilirliği yüksek, servis altyapısı güçlü ve işletme maliyeti optimize edilmiş araçlarla yenilemeye devam ediyoruz. Renault Trucks T480 çekiciler, sadece düşük yakıt tüketimiyle değil; aynı zamanda yaygın servis ağı, hızlı müdahale kabiliyeti ve güçlü yedek parça lojistiğiyle bize operasyonel sürdürülebilirlik sağlıyor.”