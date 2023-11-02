TCDD Taşımacılık A.Ş., taşıma lisansı kapsamında 60 bin 83 ton taşıma kapasiteli 966 adet vagon ile ülkenin dört bir yanına LPG taşıma hizmeti verebilecek. Bu adımın Türkiye ekonomisine ve LPG sektörüne büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Türkiye gerek otogaz tüketimi gerekse otogazlı araç ve istasyon sayısı bakımından dünyanın en büyük LPG pazarlarından biri konumunda. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu da bir yandan sektörün adil, öngörülebilir ve rekabetçi yapısını korurken bir yandan da yatırım ve istihdam getirecek ve Türkiye ekonomisinin büyümesine katkı sağlayacak adımlar atmaya devam ediyor.

Halihazırda Türkiye'de LPG piyasasında taşıma faaliyeti gösteren 45 ayrı LPG Taşıma Lisansı sahibi firma bulunuyor. Lisans sahiplerinin 39’u boru hattı, 5’i denizyolu taşımacılığı alanında faaliyetlerini sürdürüyor.

TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi de bu alanda bir ilk olmak ve demiryolu ile LPG taşıma faaliyeti yapmak üzere EPDK’ya lisans başvurusunda bulundu. EPDK LPG Piyasası Dairesi Başkanlığının inceleme ve değerlendirmelerinin ardından TCDD Taşımacılık A.Ş.’ye demiryolu ile LPG taşıma lisansı verildi. TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin almış olduğu bu lisansla birlikte ülkemizde ilk kez demiryolu ile LPG taşıma faaliyeti lisanslandırılmış oldu.

TCDD Taşımacılık A.Ş., taşıma lisansı kapsamında 60 bin 83 ton taşıma kapasiteli 966 adet vagon ile ülkenin dört bir yanına LPG taşıma hizmeti verebilecek.