Cumhurbaşkanlığı’nın 15 Mayıs 2024 tarihli genelgesiyle ilan edilen Aile Yılı çerçevesinde hazırlanan eylem planı, aile yapısını güçlendirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda başlatılan proje, ilk etapta depremden etkilenen illerde uygulanarak genç çiftlere ekonomik destek sağladı.

Destekten yararlanan çiftlerin illere göre dağılımında Şanlıurfa ilk sırada yer alırken, Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş da öne çıkan diğer iller oldu. Program kapsamında Hatay’da 4 bin 437, Gaziantep’te 6 bin 554, Şanlıurfa’da ise 9 bin 425 çift destek almaya hak kazandı. Ayrıca Kahramanmaraş’ta 3 bin 600, Osmaniye’de 825, Malatya’da bin 529, Adıyaman’da 469 ve Kilis’te 181 çift projeden faydalandı.

Projeyle gençlere yaş aralıklarına göre farklı tutarlarda kredi imkânı sunuluyor. Buna göre 18-25 yaş arası çiftlere 250 bin TL, 26-29 yaş arası çiftlere ise 200 bin TL destek veriliyor. Başvuruların halen devam ettiği programda, gelir durumu, yaş sınırı ve resmi nikâh tarihine ilişkin kriterler gibi çeşitli şartlar aranıyor.

Evlilik sürecinde gençleri yalnız bırakmayan proje, yalnızca maddi destekle sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda çiftlerin evlilik öncesi ve sonrası eğitim ile danışmanlık hizmetlerinden yararlanması da teşvik ediliyor.

Deprem bölgesinde hayatın yeniden inşasına katkı sunan bu destek programı, hem ekonomik hem de sosyal açıdan önemli bir rol üstlenmeye devam ediyor.