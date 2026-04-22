Decathlon Türkiye’nin çocukları aktif yaşama teşvik ederek kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve daha özgüvenli nesillerin gelişimine katkı sağlamak için hayata geçirdiği “Decathlon Türkiye’nin En Hızlısı” atletizm yarışlarının Türkiye Finali, 21 Nisan’da İstanbul’da gerçekleşti. Okul seçmeleriyle mart ayında başlayan yarışlar, şehir elemeleri ve Diyarbakır, Antalya, İzmir, Eskişehir, Ordu ve İstanbul’da gerçekleştirilen bölge finallerinin ardından gerçekleşen Türkiye Finali ile son buldu.

10-14 yaş aralığındaki 2 milyondan fazla çocuğun katılımıyla Türkiye genelinde 81 ilde düzenlenen bu kapsamlı organizasyon, çocukları spora teşvik ederek hem yeni atletizm yeteneklerinin keşfine hem de spor kültürünün yaygınlaşmasına önemli katkı sağladı.

Büyük Final Heyecanı 23 Nisan Kutlamalarıyla Bütünleşti

Türkiye Atletizm Federasyon Başkanı Dr. Ahmet Karadağ’ın katılımıyla gerçekleşen “Decathlon Türkiye’nin En Hızlısı” atletizm yarışları Türkiye Finali’nde şampiyonluk heyecanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında sporun birleştirici ve iyileştirici gücüyle bütünleşti. Bando performansının eşlik ettiği açılış seremonisi ile başlayan etkinlikte, Dünya Şampiyonu ve Milli Atlet Ramil Guliyev de genç sporcularla bir araya geldi.

Etkinlik alanında düzenlenen 3D Madalya Atölyesi ve Uçurtma Atölyesi ile çocuklar yarış deneyimini farklı aktivitelerle sürdürürken, yarı finalde dereceye giren genç sporcuların katıldığı büyük final mücadelesi saat 14.30’da başladı. Finalistlerin kıyasıya ter döktüğü şampiyonluk koşusunda farklı yaş kategorilerinde birincilik elde eden 10 genç sporcu ise şampiyonluk ödülü kapsamında, İtalya’nın Rieti kentinde düzenlenecek olan U18 Avrupa Atletizm Şampiyonası’nı beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde izleme ve uluslararası bir spor atmosferini yerinde deneyimleme hakkı kazandı.

Philippe Debray: “Decathlon olarak genç nesilleri aktif yaşam biçimleri konusunda teşvik etmek istiyoruz”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Decathlon Türkiye CEO’su Philippe Debray: “Decathlon olarak sporu toplumun her kesimine yayma ve genç nesilleri aktif yaşam biçimleri konusunda teşvik etme vizyonumuz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz ‘Decathlon Türkiye’nin En Hızlısı’ atletizm yarışlarının bu yıl da çocukların hayatında güçlü bir karşılık bulduğunu görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bizim için bu proje bir yarıştan çok daha fazlası; çocuklarımızın hayallerinin peşinden özgürce koşmalarına olanak sağlayan, onları spora tutkuyla bağlayarak zararlı alışkanlıklardan uzak tutan ve kendi potansiyellerini keşfetmelerine rehberlik eden bir yolculuk. Ve bu yolculukta, gençlerimizi sporun iyileştirici gücüyle buluşturmayı en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Bugün burada, Türkiye’nin dört bir yanından gelen genç sporcularımızın azmine, enerjisine ve hayallerine tanıklık ettik. Finalde dereceye giren 10 çocuğumuzun ve onları keşfeden beden eğitimi öğretmenlerinin İtalya Rieti’de düzenlenecek U18 Avrupa Atletizm Şampiyonası’nı yerinde izleme fırsatı kazanması, onların spor yolculuğunda ilham verici bir adım olacak. Bu yolculuğa katkı sunan Türkiye Atletizm Federasyonu’na, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne, öğretmenlerimize, ailelerimize ve tüm genç sporcularımıza yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye Finalleri’nde birinci olan sporcular:

2016 Doğumlu Kızlarda Leyla Gençay

2015 Doğumlu Kızlarda Masal Berra Kartal

2014 Doğumlu Kızlarda Devin Yade Çınar

2013 Doğumlu Kızlarda Berra Akkuzu

2012 Doğumlu Kızlarda Ada Öztürk

2016 Doğumlu Erkeklerde Yiğit Gözleyici

2015 Doğumlu Erkeklerde İsmail Berke Şimşir

2014 Doğumlu Erkeklerde Yaman Ali Sert

2013 Doğumlu Erkeklerde Minallah Mohammadi

2012 Doğumlu Erkeklerde Berat Kor