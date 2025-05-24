Sosyal medya hesabı üzerinden Engelsiz İŞKUR Platformu hakkında bilgi veren Bakan Işıkhan, “Engelli vatandaşlarımızın istihdamını artırmak için düzenlediğimiz ‘Engellilere Yönelik Sanal İstihdam Fuarı’nı başarıyla tamamladık. Engelsiz İŞKUR Platformu ile hibe başvurularına erişimi kolaylaştırıyor, iş ilanlarına daha hızlı ulaşmalarını sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Üç Günde On Binlerce Ziyaret

Türkiye genelinde büyük bir ilgi gören sanal fuar, 7 bölgeden 76 ili kapsayan geniş bir katılımla gerçekleşti. 558 firmanın yer aldığı fuarı 26 bin 594 kişi ziyaret etti. Üç gün boyunca 38 bin 938 kez erişilen platformda, toplam 16 bin 248 öz geçmiş işverenlerle paylaşıldı. Bu rakamlar, engelli bireylerin istihdama katılma isteğini ve firmaların bu alandaki duyarlılığını gözler önüne serdi.

Engelsiz İŞKUR Platformu ile Yeni Dönem

Bakan Işıkhan’ın vurguladığı Engelsiz İŞKUR Platformu, engelli bireylerin iş dünyasına entegrasyonunu kolaylaştırmayı hedefliyor. Platform sayesinde iş arayanlar, hem kendilerine uygun iş ilanlarına daha hızlı ulaşabiliyor hem de devlet destekli hibe programlarına başvurularını dijital ortamda zahmetsizce gerçekleştirebiliyor.

Toplumsal Katılım ve Fırsat Eşitliği Ön Planda

Bakan Işıkhan, yapılan çalışmalarla yalnızca istihdamın artırılmasını değil, aynı zamanda fırsat eşitliği ve sosyal katılımın da güçlendirilmesini amaçladıklarını belirtti. “Engelleri birlikte aşacağız” mesajı veren Işıkhan, kamu-özel sektör iş birliğinde yürütülen bu tür projelerin daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir istihdam politikası için büyük önem taşıdığını ifade etti.