Araştırma, CATI (bilgisayar destekli telefon görüşmesi) yöntemiyle gerçekleştirildi ve 0,95 güven sınırları içerisinde, +/- 1,18 hata payıyla sonuçlandı.

Beklenmedik Sonuçlar Dikkat Çekti

Anket sonuçlarına göre, en çok beğenilen siyasetçiler listesinin başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yer alırken, ikinci sırada "Hiçbiri" seçeneği dikkat çekti. Bu durum, katılımcıların önemli bir kısmının mevcut siyasetçiler arasında tercih yapmak istemediğini gösterdi.

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu gibi belediye başkanları da listede önemli oranlarla yer aldı. Özellikle Mansur Yavaş’ın yüzde 14 ile önde gelmesi, yerel yönetimlerdeki popüleritesini gözler önüne serdi.

Anket Sonuçları

Recep Tayyip Erdoğan: %20,5 Hiçbiri: %18,1 Mansur Yavaş: %14 Ekrem İmamoğlu: %8,7 Selahattin Demirtaş: %7,8 Müsavat Dervişoğlu: %6,3 Hakan Fidan: %4,4 THY ve Boeing Arasındaki 300 Uçaklık Sipariş Sürecinde Son Durum Ne? Fatih Erbakan: %4,3 Ümit Özdağ: %4,1 Ali Babacan: %2,3 Devlet Bahçeli: %1,7 Özgür Özel: %1,6 Diğer: %1,6 Fikrim yok: %1,5 Muharrem İnce: %1,2 Erkan Baş: %0,9 Kemal Kılıçdaroğlu: %0,7 Mahmut Arıkan: %0,2 Ahmet Davutoğlu: %0,2

Anket sonuçları, seçmen tercihleri ve siyasetçilere olan güven konusunda çarpıcı veriler sunarken, "Hiçbiri" seçeneğinin ikinci sırada yer alması, mevcut siyasal atmosferde halkın beklenti ve eleştirilerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini gösteriyor.