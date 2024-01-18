Çorum’da Anadolu Özel Eğitim Okulu’nda eğitim gören özel çocuklar Emniyet Müdürlüğü’nde ağırlandı.

Okul Müdürü Sabriye Esen ile birlikte ilk olarak Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ile bir araya gelen öğrenciler, daha sonra birimleri ziyaret etti. Öğrenciler son olarak Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan geçmişten günümüze polis teşkilatı tarafından kullanılan araç ve gereçlerin bulunduğu müzeyi gezdi.

Öğrenciler Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Emniyet Müdür Yardımcısı Mete Bayrak ve Toplum Destetli Polislik Şube Müdür Vekili Deniz Dağdelen ve polislerle birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafının ardından emniyetten ayrıldılar.