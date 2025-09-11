Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 37 ilin emniyet müdürü değişti, 22 ilin ise emniyet müdürü merkeze çekildi. Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ise Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına atandı.



22 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi

Karar ile birlikte, Şırnak İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, Bartın İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, Bitlis İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Uşak İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, Sivas İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, Malatya İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Adıyaman İl Emniyet Müdürü Alper Uzman, Kırşehir İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, Karabük İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, Muğla İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Sakarya İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Giresun İl Emniyet Müdürü Tacettin Çelebi, Antalya İlker Arslan, Trabzon İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Mersin İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Tunceli İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, Bolu İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ve Mardin İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı.



37 ilin Emniyet Müdürü değişti

Ayrıca karara göre, Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Ardahan İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Kars İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Hakkari İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Artvin İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, Bartın İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Hatay İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Muş İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Yozgat İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Koruma Daire Başkanı Tamer Taş, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'ne, 1. Hukuk Müşaviri Rüştü Yılmaz, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'ne, TEM Daire Başkanı Ergün Dağıstanlı, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne, KOM Başkanı Şükrü Yaman, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Trafik Başkanı Muhittin Ayhan, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne ve Polis Müfettişleri Cemil Çamlıbel 1. Hukuk Müşavirliğine, Taner Çiftçi Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Oğuz Tüzün Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Göksel Önder Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Murat Abdullah Tombul Kars İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Atilla Ayata Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Murat Güneş Artvin İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Volkan Sazak Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Mustafa Işık Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Koray Şensoy Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Ahmet Alaağaçlı Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Arzum Nazman Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Mesut Görücü Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Ahmet Canver Karabük İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Melih Kuzudişli Muş İl Emniyet Müdürlüğü'neNecmettin Koç Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Ferhat Akbaş Giresun İl Emniyet Müdürlüğü'ne ve Kazım Günay Demiralay ise Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.

Atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.