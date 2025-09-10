Şirketin Bölge Direktörü Bartlomiej Lapinski, Türkiye’nin potansiyeline inandıklarını, her ölçekten ihracatçıya maliyet temelli, izlenebilir, şeffaf çözümler sunmaya odaklandıklarını ifade etti. Raben Türkiye Genel Müdürü Selman Çoban ise hedeflenenden hızlı ilerleyen operasyonlarının, 2026’da yeni depo ve şube yatırımlarıyla daha da büyüyeceğini vurguladı.

Lojistik sektöründe Avrupa’nın en deneyimli oyuncularından Raben Group, haziran ayında Türkiye yapılanmasını tamamlayıp hizmet vermeye başladı. Geçen yıl 20 milyona yakın taşıma operasyonu gerçekleştiren, 2 milyon metrekare depolama alanına ve 12.200 çalışana sahip olan şirket, Türkiye’deki yatırımları ve gelecek planlarına ilişkin basın toplantısı düzenlendi. Raben Group Bölge Direktörü Bartlomiej Lapinski ve Raben Türkiye Genel Müdürü Selman Çoban, Çırağan Sarayı’ndaki toplantıda, basın mensupları ile bir araya geldi.

“Türkiye söylemin ötesinde gerçek bir lojistik köprü”

Toplantıda ilk sözü alan Lapinski, Türkiye ekonomisinin dinamizmine dikkati çekerek, “Son yıllarda küresel endekslerde hızla yükselen Türk lojistik sektörü, ciddi bir potansiyel barındırıyor. Şirketimizin bir asra yaklaşan lojistik deneyimini, Türkiye ile paylaşabilmekten son derece memnunuz.” dedi.

Lapinski, Türkiye’nin farklı coğrafyalar arasında önemli bir bağlantı noktası olduğuna dikkati çekerek, “Türkiye’nin uluslararası ticarette ve lojistikte köprü konumunda olduğu uzun yıllardır dile getiriliyor. Biz bunu söylemin ötesinde önemli bir fırsat ve gerçeklik olarak görüyoruz. Raben Group olarak bu potansiyeli desteklemek, ihracatçı ve ithalatçıların yanında olmak için yatırım yaptık.” diye konuştu.

Hollanda merkezli şirketin doğru iş ve yatırım modelleriyle Avrupa’da önemli hacimlere ulaştığını dile getiren Lapinski, “Daha önceki yatırımlarımızda olduğu gibi Türkiye’de de başarılı olacağımıza inanıyoruz. Türkiye’yi orta vadede AB, BDT, Orta Doğu ve Çin eksenindeki taşımalarımız için transit operasyon üssüne dönüştürmeyi hedefliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’deki yatırımlar sürecek

Şirketin Türkiye Genel Müdürü Selman Çoban ise gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlar ile özellikle parsiyel taşımacılıkta Avrupa’nın en güçlü şirketlerinden biri olduklarına işaret etti. Türkiye’deki operasyonlarının hedeflenenden daha hızlı ilerlediğine dikkati çeken Çoban, parsiyel taşımacılık altyapılarını Türkiye’de de genişletmenin ilk hedef olduğunu belirtti.

Çoban, Türkiye yapılanmalarında depo konusuna önem verdiklerini, ilk adımda İstanbul Avrupa Yakası’nda 2 bin metrekarelik bir depo ile başladıklarını ve önümüzdeki yıl depolama yatırımlarına devam edeceklerini anlattı. İstanbul’daki merkez ofisin ardından kısa süre içinde Bursa’da da bir ofis açtıklarını ifade eden Çoban, “2026 yılında İzmir, Ankara ve Mersin şubeleri de açılacak. 2026 yılının ilk yarısında İstanbul Anadolu Yakası ve Bursa’da da depo yatırımları planlıyoruz. 3 yıl sonra, Türkiye’de 30 milyon Euro ciroya ulaşmayı hedefliyoruz.” dedi.

“Pastadan pay almak için değil, pastayı büyütmek için geldik”

Türk ihracatçısının Avrupalı ve Çinli ihracatçılara karşı rekabet gücünü artırmayı amaçladıklarını dile getiren Çoban, “Öncelikli amacımız lojistik sektöründeki mevcut pastadan pay almak değil, pastayı büyütmek. Türk firmalarının Avrupa pazarına daha çok ihracat yapmasını sağlayacak bir modelle hareket ediyoruz. İhracatçının rekabet gücü artarsa ihracat artar, lojistik pazarı büyür. Şeffaf ve takip edilebilir bir iş modeliyle ve doğru maliyetlerle Türk ihracatçısının işini kolaylaştıracak, iş hacmini geliştireceğiz. Dolayısıyla Türkiye’nin ihracat yükünü artıracak ve lojistik pazarını büyütecek çözümler sunuyoruz.” bilgilerini paylaştı.

“Parsiyel taşımalar için düzenli ring seferleri yapıyoruz”

Parsiyel taşımaların Türkiye’nin ihracatındaki öneminin altını çizen Çoban, şunları da kaydetti:

“Parsiyel yük taşımacılığı, Türkiye’nin ihracat ekonomisinin temel taşlarından biri. Bugün ihracat yapan her firmanın küçük ölçekli gönderisi olabiliyor. Aynı zamanda küçük ve orta ölçekli şirketlerin gönderilerinin önemli kısmı bir ya da birkaç paletten oluşuyor. Hâlihazırda hizmet verdiğimiz büyük ölçekli şirketlerin yanında KOBİ’lerin de avantajlarımızdan yararlanmasını sağlıyoruz. Büyük ölçekli, küçük ölçekli ve mikro işletmelerin yüklerini, 13 bin 500 civarındaki aracımızın düzenli ring seferleriyle hızlı ve güvenli şekilde hedefe ulaştırıyoruz. Parsiyel yükleri başta Türkiye depomuz olmak üzere Romanya, Polonya, Çekya, İtalya, Slovakya, İsviçre ve Almanya dahil 17 ülkede, 170 noktada, yaklaşık 2 milyon metrekarelik depolama alanımızda konsolide ediyoruz, dağıtıma hazırlıyoruz.”