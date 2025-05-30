Yönetmelik değişikliği, özellikle internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında gözlemlenen genel ekonomik verilerle uyumsuz, haklı gerekçelere dayanmayan fahiş fiyat artışlarının önüne geçmeyi hedefliyor. Bakanlık, piyasayı manipüle eden ilanların yakından takip edildiğini belirterek, bu tür ilanlara yer veren emlak işletmelerine idari yaptırımların uygulandığını vurguladı.

Yapılan düzenlemeyle birlikte sadece emlak işletmeleri değil, aynı zamanda ilan sahibi taşınmaz malikleri de sorumluluk altına alındı. Artık emlak firmalarının, fiyatları manipülatif biçimde şişirilmiş ilanlara aracılık etmesi yasaklanırken, bu ilanlara konu olan gayrimenkul sahipleri de cezai yaptırımlarla karşılaşabilecek.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Emlak sektöründe fırsatçılıkla ve manipülatif fiyat hareketleriyle mücadele kapsamında çok yönlü bir düzenleme hayata geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın haklarını korumak ve piyasada şeffaf, dengeli bir yapı oluşturmak adına çalışmalar kararlılıkla sürdürülecektir” denildi.

Bu yönetmelik değişikliği, hem yatırımcılar hem de tüketiciler açısından emlak piyasasında daha öngörülebilir ve güvenli bir ortamın oluşmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.